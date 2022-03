Bollettino coronavirus Ministero Salute 26 marzo/ -26 ricoveri, positività 15%

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 26 marzo 2022. Si sta per chiudere una settimana in cui i contagi sono aumentati rispetto a poco tempo fa, ma le ospedalizzazioni sono rimaste comunque contenute, restando stabili o crescendo di poco. Anche il bollettino di ieri ha confermato questa tendenza, visto che i nuovi casi di positività sono stati in totale 75.616 su 503.973 tamponi elaborati, per un’incidenza dei contagiati sui test totali pari al 15 per cento, un dato che resta sempre molto alto a conferma della forte contagiosità di Omicron.

Negli ospedali italiani al momento troviamo 447 persone ricoverate in terapia intensiva, dato in crescita di 9 unità rispetto alla precedente comunicazione, e altre 8.994 in area medica, per una decrescita di 35 pazienti. I morti da covid ieri sono stati 146 (totale da inizio pandemia 158.582), mentre i casi di positività in Lombardia, come da bollettino dedicato, sono stati ieri ***.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 26 MARZO: ALCUNI DATI DEL MONITORAGGIO ISS

A confermare una situazione covid in Italia in peggioramento, il classico monitoraggio dell’Iss, l’istituto superiore di sanità, pubblicato come ogni settimana nella giornata di ieri, venerdì 25 marzo 2022. Il report della Cabina di regia del ministero della Salute in collaborazione proprio con l’Iss, ha fatto sapere che: “Quattro Regioni e province autonome sono classificate a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza. Le restanti Regioni sono classificate a rischio moderato, di cui tre ad alta probabilità di progressione a rischio alto secondo”.

Vi sono inoltre una serie di regioni che hanno un tasso di occupazione dei reparti di area medica superiore al 15 per cento e precisamente Abruzzo (20%), Basilicata (25,7%), Calabria (33,8%), Lazio (17,4%), Marche (22,1%), Molise (15,9%), Puglia (20,8%), Sardegna (19,9%), Sicilia (24,3%), Toscana (15,4%), Umbria (30,1%). Non vi è comunque nessuna regione che supera la soglia di allerta del 10 per cento per quanto riguarda le terapie intensive. Situazione quindi da tenere sotto stretto monitoraggio, nella speranza che non esploda in una nuova ondata.











