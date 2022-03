Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 marzo/ Solo 41 pazienti ricoverati in T.I.

Siamo in attesa del bollettino coronavirus della regione Lombardia della giornata di oggi, venerdì 25 marzo 2022. Il report odierno, che fotograferà l’attuale andamento del covid, verrà reso pubblico nel pomeriggio, indicativamente dopo le ore 17:00, e andrà appunto ad aggiornare tutti i principali indicatori della curva pandemica. Ieri il bollettino coronavirus della regione Lombardia segnalava 9.300 nuovi casi di positività a fronte di 78.153 tamponi elaborati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 25 marzo/ -19 in T.I., positività 15%

Il tasso di positività è stato pari al 11.8 per cento, ancora alto ma al di sotto della media nazionale, mentre il numero di morti da covid ha segnato la quota di 34 per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020 pari a 39.141 vittime da coronavirus. Infine uno sguardo agli ospedali lombardi, dove ad oggi troviamo 41 pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva e dato in decrescita di 6 unità, con altri 965 in area medica, numero quest’ultimo aumentato di 25 pazienti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 24 MARZO/ +34 morti, cala tasso positività

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 25 MARZO: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

Ieri è intanto tornato a parlare il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid della Regione Lombardia, nonché direttore del Galeazzi di Milano. In merito al rialzo dei contagi ha spiegato: “Credo che, in questa fase, sia stato giusto chiudere la stagione dell’emergenza e partire con un approccio della convivenza con il virus. Si tratta dell’ondata di un virus più tranquillo, diciamo che più che una quinta ondata è un rialzo della quarta”. Sulle riaperture il docente di virologio ha aggiunto: “l’Inghilterra ha pagato un po’ la scelta di riaprire tutto indiscriminatamente. Io sono per una linea più prudente, magari anche con delle dichiarazioni che prevedano l’esigenza di eventuali provvedimenti restrittivi futuri. E’ chiaro che non esiste un manuale di gestione”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 24 MARZO/ +81.811 casi 182 morti: dati Ministero Salute

In ogni caso il covid non ci abbandonerà troppo facilmente: “il virus resterà nelle nostre vite ancora per qualche anno, con un andamento ondulatorio tra alti e bassi, speriamo più deboli rispetto alle ultime ondate. Noi – ha concluso Pregliasco – dovremo adattarci a questo, ed è sperabile che, oltre alle vaccinazioni, ci sia un apporto importante dei nuovi farmaci antivirali specifici per la malattia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA