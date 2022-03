Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 marzo/ +170 ricoveri, positività 15.5%

Riparte una nuova settimana e riparte il bollettino coronavirus del ministero della salute. Anche oggi, lunedì 28 marzo 2022, scopriremo l’andamento del covid, pandemia che non sembra volerci abbandonare, e che nelle ultime due settimane è tornata a mostrare i muscoli con i casi in rialzo. Quella che si apre oggi sarà una settimana particolare in quanto sarà segnata inesorabilmente dallo spartiacque di giovedì 31 marzo, quando scadrà lo stato di emergenza, di conseguenza da venerdì uno aprile verranno meno alcune restrizioni.

In attesa di capire come evolverà la situazione, andiamo a rivedere brevemente il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 59.555 su 384.323 tamponi processati, per un tasso di positività che è stato pari al 15.5 per cento. Continua ad essere purtroppo alto il numero dei morti da covid, ieri altri 82 per un totale dal 20 febbraio di due anni fa pari a 158.782. Negli ospedali, invece, la situazione recita di 464 pazienti in terapia intensiva (+12), e altri 9.181 in area medica, dato cresciuto di 158 allettati. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, il bollettino di ieri ha comunicato altri 6.783 nuovi positivi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 28 MARZO: TUTTA ITALIA IN ZONA BIANCA

E quella di oggi sarà una giornata decisamente positiva per quanto riguarda il covid, visto che, dopo mesi, l’Italia tornerà interamente in zona bianca, quindi tutte le regioni vedranno assegnata la minor fascia di rischio. Nonostante i contagi siano tornati a salire nelle ultime due settimane, non vi è alcun allarme covid, anche perchè gli ospedali stanno comunque svuotandosi, anche se piano-piano. Questa settimana segnerà anche la fine dello Stato di Emergenza, precisamente giovedì prossimo, 31 marzo 2022.

A partire dal primo aprile verranno quindi meno alcune restrizioni, a cominciare proprio dai colori delle regioni, che resteranno in ghiacciaia almeno fino al prossimo autunno, quando poi capiremo cosa accadrà. Gli addetti ai lavori hanno comunque ripetuto in questi giorni che la fine dello stato di emergenza non significa che è finita la pandemia, in quanto il covid è ancora fra di noi. Di conseguenza bisognerà continuare ad adottare determinate pratiche sanitarie a cominciare dal distanziamento, quindi lavarsi spesso le mani e indossare le mascherine al chiuso o in caso di sovraffollamento.











