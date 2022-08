BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 3 AGOSTO/ Positività 18.3%, -12 in T.I.

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Si attende come di consueto il nuovo bollettino Covid, che sarà pubblicato dal Ministero della Salute puntuale alle 16.30. Anche oggi si aspetta di capire se continuerà il trend positivo degli ultimi giorni, che sembra lasciar intuire che il picco di questa nuova ondata sia ormai passato e che la situazione stia lentamente tornando a livelli normali, sebbene con alcuni scossoni come quelli rilevato ieri. Nella giornata di ieri, martedì 2 agosto, il bollettino coronavirus aveva infatti registrato 64.861 nuovi casi di positività a fronte di 354.431 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Questo dato segna una crescita sulla percentuale di casi positivi, pari al 18,3% contro il 17,8% registrato lunedì.

Il bollettino coronavirus di ieri annota 190 decessi, aumentando così il triste conteggio delle vittime dall’inizio della pandemia a 172.397. Come notizia positiva c’è il leggero aumento delle persone che sono guarite dall’infezione oppure che sono state dimesse: 89.955 persone in più rispetto a lunedì. Diminuiscono anche le persone positive al Covid, segnando un -25.046 dal bollettino di lunedì. Sembra migliorare anche la situazione negli ospedali, dove nella giornata di ieri sono state dimesse 12 persone dalla terapia intensiva, portando il totale dei ricoverati a 386, e altre 282 persone sono state dimesse dagli altri reparti Covid, che ora ospitano 10.245 pazienti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS, ATTENZIONE AI CONTAGI IN VACANZA

Mentre si aspetta il bollettino coronavirus emanato dal Ministero della salute per conoscere l’esatto andamento della pandemia, anche in questa rovente estate che per la prima volta vede l’avvento di una nuova ondata, si può già iniziare a notare una leggera risalita dei casi di positività. Nelle ultime 24 ore infatti i contagi hanno di nuovo superato quota 60.000. Secondo l’analisi proposta da Giovanni Sebastiani, matematico dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), questa risalita potrebbe essere dovuta alle vacanze e alle maggiori occasioni di contatto che offre la pausa estiva.

Gli immunologi confermano però il ruolo dei vaccini nel prevenire che questo nuovo aumento si traduca in una maggiore esposizione alle forme gravi della malattia. C’è anche una novità per i soggetti che sono più a rischio di contrarre l’infezione da Covid-19 in forma grave, ed è la decisione dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, di autorizzare l’utilizzo dell’anticorpo monoclonale Evusheld nel trattamento precoce delle persone soggette a questo rischio. Prima di oggi, tale medicinale poteva essere utilizzato solo per la profilassi pre-esposizione nei soggetti ad alto rischio.











