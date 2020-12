Bollettino coronavirus Ministero Salute 31 dicembre/ Quasi 74mila morti da febbraio

Si chiuderà con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute l’anno 2020. Anche oggi, giovedì 31 dicembre, indicativamente dopo le ore 17:00, verranno comunicati gli ultimi dati in merito alla situazione covid in Italia, a cominciare dai contagi, che ieri sono tornati a salire, leggasi 16.202, ma a fronte di più tamponi processati, 169.045. Continua a mantenersi alto anche il numero delle vittime, 575, per un totale di decessi da inizio emergenza pari a 73.604, mentre il tasso di positività torna sotto il 10%, precisamente al 9.58.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, si registrano altre uscite dai reparti di terapia intensiva, 21 in meno rispetto alle 24 ore precedenti per un totale di 2.528 posti letto occupati, mentre nei reparti di degenza normale vi sono al momento 23.566 persone, in calo di 96 unità. Bene il numero dei guariti, ben 19.960, dato che fa decrescere il numero degli attuali positivi in Italia a quota 564.395.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, IL MONITO DELL’ISS

A livello di regioni, il Veneto continua ad essere quella più infetta, con 2.986 casi di positività registrati, seguita dalla Lombardia a quota 1.673, con la Puglia e l’Emilia Romagna subito dietro, rispettivamente a quota 1.470 e 1.427. Lazio e Piemonte sono le altre due regioni sopra i 1000 contagi, mentre tutte le altre hanno mostrato incrementi a tre cifre ad eccezione di Molise (44) e Valle d’Aosta (14). Nella giornata di ieri è emersa anche la bozza di monitoraggio Iss-ministero Salute, che ha fatto sapere come l’incidenza dei casi covid sia diminuita nelle ultime due settimane, sia passata da 329,5 a 305,47 per 100.000 abitanti, ma “rimane ancora molto elevata”. Inoltre, nella settimana di Natale sono stati fatti pochi tamponi e “questo potrebbe influenzare la stima dell’incidenza e della velocità di trasmissione”, dall’altro “le aumentate mobilità e interazione interpersonale tipica della socialità di questa stagione potrebbero determinare un aumento rilevante della trasmissione”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 DICEMBRE





