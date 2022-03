Bollettino coronavirus Ministero Salute 31 marzo/ -6 in T.I., positività 14.8%

E’ giovedì 31 marzo e anche questa sera andremo a scoprire il bollettino coronavirus del ministero della salute. Quella di oggi sarà una giornata particolarmente importante dal punto di vista del covid in Italia, visto che scadrà dopo due anni lo stato di emergenza. Da domani, quindi, verranno meno alcune restrizioni, ma come ci ripetono da settimane gli addetti ai lavori, non significa “liberi tutti”, visto che il virus sta continuando a circolare fra di noi, e prova ne sono i contagi ballerini degli ultimi giorni. Nella giornata di ieri il bollettino, a riguardo, ha registrato 77.621 casi di positività su 524.899 test anti covid analizzati, per un tasso di positività pari al 14.8 per cento.

Negli ospedali, invece, troviamo al momento 481 ricoverati gravi, quelli in terapia intensiva, in decrescita di 6 unità, e altri 10.096 in area medica, dato in aumento di 131 allettati. Continua ad essere molto alto il numero delle vittime da covid, ieri altri 170 per un totale dal 20 febbraio di due anni fa pari a 159.224, mentre, per quanto riguarda la Lombardia, il bollettino di ieri segnalava 9.749 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 31 MARZO: IL MONITO DELL’OMS

E che i casi di covid siano aumentati, così come dimostrato anche dal recente bollettino coronavirus del ministero della salute, lo si capisce anche da quanto “denunciato” nelle scorse ore dall’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’organismo ha fatto sapere che i casi di coronavirus a livello mondiale sono tornati a crescere a differenza di quanto accaduto fino ad un mese fa. “Mentre tra la fine di gennaio e l’inizio di marzo si è registrato un trend decrescente – fa sapere l’Oms – seguito da 2 settimane consecutive di aumento dei positivi registrati, nella settimana dal 21 al 27 marzo il numero di casi è nuovamente diminuito, con un calo del 14% rispetto alla settimana precedente”.

Crescono i contagi e di pari passo, come da copione, anche le vittime da covid: “Nello stesso periodo il numero dei morti è invece aumentato del 43%, dopo la riduzione delle scorse settimane, probabilmente trainato da cambiamenti nella definizione dei decessi Covid-19 in alcuni Paesi della regione Americhe (Cile e Usa) e da aggiustamenti retrospettivi in India e nella regione Sudest asiatico”.











