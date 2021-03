Bollettino Coronavirus Ministero Salute 4 marzo/ Oltre 20mila contagi in un giorno

Si rinnoverà nella serata odierna, all’incirca attorno alle 17.30, il consueto appuntamento con il nuovo bollettino Coronavirus, diramato quotidianamente dal Ministero della Salute. Così come accaduto nelle giornate antecedenti, anche quest’oggi, giovedì 4 marzo, si respira un clima di grande tensione relativamente a quelli che saranno i nuovi dati che andranno a comporre il report, dal momento che la pandemia è tornata a fare registrare un significativo peggioramento in Italia. Indicativo a riguardo il bollettino di ieri, mercoledì 3 marzo, che ha fatto segnare un incremento notevole in termini di contagi; sono stati infatti 20.884 i nuovi casi di positività riscontrati, su 358.884 tamponi processati, con un tasso di positività che è purtroppo risalito, passando dal 5,1% di ieri al 5,8% di oggi.

Si è rialzato leggermente anche il numero dei morti per Covid, ieri 347 contro i 343 di mercoledì, per un totale che ormai ha superato i 98mila decessi complessivi dall’avvento del virus nello Stivale (98.635 unità). Altro indicatore negativo, la situazione negli ospedali, con 84 ingressi in più registrati in terapia intensiva (totale 2.411) e ben 193 nei reparti di degenza normale. Attualmente sono 19.763 i ricoverarti con sintomi Covid-19 nei nosocomi nostrani.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 4 MARZO, GLI ESPERTI: OK ZONE ROSSE LOCALIZZATE

In attesa di conoscere i numeri inerenti al nuovo bollettino Coronavirus circa la situazione pandemica in Italia, riportiamo le parole di Luca Richeldi, pneumologo e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), il quale ha sottolineato che adesso l’obiettivo è quello di azzerare le vittime, così da dare un sollievo morale alla popolazione “e la spinta per continuare a mantenere le misure di sicurezza”. Dichiarazioni rilasciate a “Il Corriere della Sera”, nel corso della quale Richeldi ha spiegato che la nostra popolazione, seppure stanca, non può permettersi leggerezze e deve mantenere alta la guardia: “I bollettini quotidiani – ha proseguito – sono uno strazio e c’è il rischio di dimenticare, trascinati dallo sconforto di non vedere ancora la fine“. Infine, l’esperto ha reso noto che le zone rosse localizzate incarnano la soluzione migliore per frenare i contagi: “Si è visto che dopo un paio di settimane l’epidemia a livello locale rallenta e viene riportata sotto controllo. Dobbiamo abituarci ad andare avanti così, con l’alternanza di aree soggette a restrizioni temporanee”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 3 MARZO





© RIPRODUZIONE RISERVATA