BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 AGOSTO/ RT stabile, decessi in calo

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Come di consueto siamo tornati con il quotidiano aggiornamento del bollettino coronavirus per l’Italia, pubblicato ogni giorno attorno alle 16:30 dal Ministero della Salute. È ancora troppo presto per i dati di oggi, venerdì 5 agosto, ma nel frattempo potrebbe essere utile recuperare i dati della giornata di ieri per cercare di capire meglio l’andamento della pandemia nel nostro paese. Il bollettino coronavirus di ieri registrava 42.976 nuovi contagi, a fronte di 242.010 tamponi processati in 24 ore.

Ieri, dunque, il tasso di positività si attestava al 17,8%, del tutto in linea con il dato diffuso mercoledì. Contestualmente, nel bollettino coronavirus della giornata di giovedì si sono registrati anche 68.947 pazienti guariti dal coronavirus, mentre i decessi sono stati 161. Sono dati piuttosto in linea con la giornata di mercoledì e questo potrebbe suggerire che la curva dei contagi sta continuando la sua discesa dopo il picco raggiunto questa estate. La pressione ospedaliera, invece, sembra positiva, con –272 ingressi in terapia ordinaria (per un totale di 9.734 pazienti attualmente ricoverati) e –34 in terapia intensiva (il totale scende, dunque, a 362).

BOLLETTINO CORONAVIRUS, PER BROCCOLO “CONTAGI SOTTOSTIMATI”

Nel frattempo che attendiamo la pubblicazione del nuovo bollettino coronavirus per la giornata di oggi, venerdì 5 agosto, il professor Francesco Broccolo, virologo dell’Università Bicocca di Milano, ha parlato proprio del picco di contagi che abbiamo raggiunto questa estate e, soprattutto, dell’attuale fase di calo dei contagi. “Tutti ci siamo domandati come mai in piena estate abbiamo un numero di decessi così alto, con un trend che è tuttora in crescita”, ha detto.

“Innanzitutto, dobbiamo ricordarci che il numero di contagi quest’anno è molto più alto dell’estate scorsa”, ricorda Broccolo, e risulta quindi inevitabile che il bollettino coronavirus registri un “numero di decessi più elevato”. Secondo lui i dati rappresentano “solo la punta dell’iceberg”, mentre dietro ai contagi ufficiali si nasconderebbe un sommerso dovuto soprattutto a due fattori. Il primo è la quantità impressionante di asintomatici che “oggi rappresentano l’80-90%”, mentre per tutte le varianti precedenti erano circa il 30/40%. Il secondo, invece, sono i tamponi rapidi casalinghi che talvolta portano i positivi a non dichiararlo e, quindi, non vengono registrati nel bollettino coronavirus.

