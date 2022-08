Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 agosto/ Positività 17.8%, calano i ricoveri

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Il bollettino coronavirus del Ministero della Salute arriverà puntuale alle 16.30 anche oggi, giovedì 4 agosto. I dati che saranno diffusi permetteranno di capire l’andamento del virus e, soprattutto, di iniziare a comprendere quale effetto avranno le vacanze sulla ripresa dei contagi. La giornata di martedì aveva infatti fatto registrare un leggero aumento nei casi di positività, che avevano portato il tasso di positività al 18,3%. I dati diffusi ieri dal Ministero hanno ridimensionato leggermente questo aumento, segnando un tasso di positività del 17,8%, quindi inferiore di mezzo punto percentuale. Nelle ultime 24 ore sono infatti stati effettuati 255.797 nuovi tamponi, tra molecolari e antigenici, che hanno permesso di individuare 45.621 nuovi casi di positività.

Nel bollettino Covid pubblicato ieri dal Ministero, i decessi segnalati erano 171 in più, aumentando il triste conteggio delle vittime a 172.568 dall’inizio della pandemia nel 2020. In totale, diminuisce il totale delle persone che hanno contratto l’infezione da Covid, segnando un -28.264 rispetto alla giornata di martedì. Sono oltre 74.000 le persone dimesse oppure guarite, mentre continua a migliorare la situazione negli ospedali: nonostante l’aumento di 10 pazienti in terapia intensiva, su un totale nazionale di 396 persone, il bollettino Covid segnala che 239 pazienti sono stati dimessi dagli altri reparti Covid, portando il totale a 10.006.

BOLLETTINO CORONAVIRUS, MASCHERINE E NUOVE REGOLE PER GLI ASINTOMATICI?

Questa estate si caratterizza per un’inedita ondata estiva di contagi evidenziata ogni giorno dai bollettini Covid, ma gli esperti non escludono che possa essere seguita dalla consueta ondata autunnale. “Se a settembre-ottobre dovesse esserci una nuova ondata Covid dovremmo essere pronti al ritorno di misure di contenimento e anche dell’obbligo della mascherina, anche a scuola e al chiuso” spiega Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Le sue parole sono state riferite da SkyTg24, a cui ha sottolineato che “il virus circola molto, la possibilità che arrivino altre varianti è elevata e i decessi sono ancora molto elevati”. Intanto, si cerca di capire se a settembre le scuole torneranno a prevedere l’obbligo di indossare la mascherina.

Potrebbero essere in arrivo anche nuove regole per l’isolamento delle persone positive, in particolare per gli asintomatici. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, secondo cui la convivenza con il Covid “significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi”.











