Bollettino coronavirus Ministero Salute 6 dicembre/ Cresce ancora positività, 2.9%

E’ tempo di aggiornare i numeri della pandemia di covid con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, tutti gli ultimi aggiornamenti ad oggi, lunedì 6 dicembre 2021. Scopriremo quindi a breve se il covid, come ipotizzabile, sta continuando la sua ascesa o se magari questa quarta ondata iniziata a dare dei segnali di rottura. La cosa certa è che da oggi entreranno in vigore nuove misure di restrizione con il Super Green Pass, di conseguenza si potrebbero vedere degli effetti benefici da qui ad un paio di settimane.

DAL GIAPPONE/ "100 contagi e 1 decesso al giorno valgono davvero l'isolamento?"

Nel frattempo, rivediamo brevemente il bollettino di ieri, quando i contagi emersi sono stati in totale 15.021 a fronte di 525.108 tamponi processati, sia antigenici quanto molecolari. Il numero di decessi per covid è stato ieri pari a 43, mentre il tasso di positività è stato in linea con la media dell’ultimo periodo, pari al 2.9%. Negli ospedali troviamo al momento 736 ricoveri in terapia intensiva (+4), e altri 5.597 in degenza ordinaria, numero cresciuto di 169 unità. Infine uno sguardo ai casi della Lombardia, ieri altri 2.628 positivi. (qui il bollettino completo della regione)

"Variante Omicron nata prima di Alfa e Delta"/ Preiser "Molti ricoveri tra bambini…"

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 6 DICEMBRE: CALABRIA VERSO IL GIALLO

La Calabria potrebbe essere la prossima regione ad entrare in zona gialla dopo Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Lo ha anticipato il matematico Giovanni Sebastiani dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), analizzando i dati epidemiologici della Protezione civile e quelli sull’occupazione negli ospedali forniti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

“La Calabria ha superato la soglia del 10% delle terapie intensive (è all’11% circa) – sono le sue parole riportate ieri da Skytg24.it – con trend di crescita, mentre è al 14,5% per i reparti ordinari, dove da 9 giorni subisce un’improvvisa crescita lineare con tasso di aumento pari a circa 0,39% al giorno. Di conseguenza – osserva l’esperto – entro martedì prossimo (giorno a cui di norma fa riferimento il monitoraggio settimanale del venerdì) si prevede che sia oltre le soglie per la zona gialla”.

Lombardia bollettino coronavirus 5 dicembre/ 8 morti, 2628 casi, 124 ter. intensive

© RIPRODUZIONE RISERVATA