Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 agosto/ Positività 15.8%, +149 ricoveri

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus del ministero della salute con tutti i dati aggiornati ad oggi, martedì 9 agosto 2022. Prosegue il mese e prosegue la decrescita dei contagi da covid, con il picco ormai ampiamente superato. In attesa della probabile conferma tramite il report di questa sera, rivediamo brevemente il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, da cui è emerso che i casi di positività sono stati in totale 11.976 a fronte di 75.602 test anti covid elaborati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Bollettino vaccini covid oggi 9 agosto/ Raggiunta quota 2 milioni di quarte dosi

Il tasso di positività è stato invece pari al 15.8 per cento, indicatore che si conferma in discesa, mentre negli ospedali la situazione attuale covid registra 339 ricoverati in terapia intensiva e altri 9.052 in area medica, una doppia variazione pari a -3 e +152 allettati. Resta ancora preoccupante il numero delle vittime, ieri altri 113 per un totale di 173.249 decessi da inizio pandemia, mentre, per quanto riguarda la situazione Lombardia, il bollettino di ieri segnalava quota 1.169 contagi.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 agosto/ +11 ricoveri, positività 13.2%

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 9 AGOSTO: IL COMMENTO DI ANDREA COSTA

E quando mancano ormai trenta giorni all’inizio della scuola, si inizia a guardare con ottimismo alla riapertura delle aule, alla luce anche del recente protocollo secondo cui le mascherine non saranno più obbligatorie per tutti gli studenti. A riguardo il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, ha spiegato: “Passi avanti importanti – le sue parole attraverso una nota, riportate da SkyTg24.it – per permettere alle nostre studentesse e ai nostri studenti di tornare in classe senza mascherine. Secondo le linee guida dell’Iss, infatti, se la situazione epidemiologica rimarrà immutata, dovranno indossare l’Ffp2 solo personale scolastico e alunni fragili. Il documento va, dunque, nella direzione da me auspicata e promossa da mesi”.

Vaccino Pfizer aggiornato, slitta la sperimentazione/ "Forse disponibile da ottobre"

Quindi Costa ha aggiunto e concluso: “Del resto, come ho ricordato più volte, l’obiettivo del Governo è quello di far tornare i nostri ragazzi e le nostre ragazze a settembre a scuola in presenza e senza mascherine. Un’indicazione di buon senso sostenuta con forza con il mio partito, Noi con l’Italia, proprio come quella che ha permesso di togliere l’obbligo di mascherina per gli esami di terza media e maturità. Occorre poi, però, un ulteriore sforzo per implementare l’installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata nelle aule. La scuola è da sempre una priorità della nostra agenda politica. Il progressivo ritorno alla normalità passa anche da qui”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA