Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 1 luglio: cresce il numero dei guariti

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, mercoledì 1 luglio 2020. Come vi abbiamo raccontato, i dati di ieri hanno evidenziato un trend stabile: +3 decessi e +22 casi positivi, di cui 10 persone asintomatiche: bilancio totale salito a 4.090 morti e 31.349 contagiati dall’inizio dell’epidemia. Il bilancio dei guariti è salito di 50 unità, totale di 24.624. 1.212 i pazienti in via di guarigione. Un ricoverato in più in terapia intensiva (12), mentre è stato annotato un -16 per quanto riguarda i ricoverati negli altri reparti Covid (267).

Questo il bilancio di casi positivi su base provinciale: 4063 Alessandria, 1874 Asti, 1046 Biella, 2862 Cuneo, 2792 Novara, 15.889 Torino, 1323 Vercelli, 1140 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 262 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 98 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: LE ULTIME NOTIZIE

L’emergenza coronavirus ha avuto conseguenze importanti anche sull’economia piemontese, a partire dalla situazione del turismo. Secondo quanto riportato da Federalberghi, sono andati in fumo 100 milioni di euro. Dopo un 2019 concluso con trend positivo, solo Torino ha dovuto fare i conti con la perdita di 2 milioni di presenze: «Questo è il momento per progettare il futuro di Torino e del nostro territorio per tornare il prima possibile ai livelli pre-pandemia. È necessario ripensare la programmazione, la promozione e la comunicazione per arrivare a un modello organizzativo efficace» le parole del presidente Fabio Borio, riportate da La Stampa. Una delle vie per la ripartenza è rappresentata dalle ATP Finals, una grande occasione per la città di Torino. Federalberghi ha inoltre annunciato un’iniziativa per sostenere gli imprenditori del comparto turistico: un anno di polizza gratuita per la difesa penale e gli illeciti amministrativi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA