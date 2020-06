Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 16 giugno: si fermano i decessi

Ieri è arrivata una bellissima notizia dal bollettino coronavirus del Piemonte: 0 vittime e appena 2 nuovi casi positivi. C’è grande attesa, dunque, per i dati aggiornati ad oggi, martedì 16 giugno 2020, per valutare l’andamento del trend dell’epidemia. Come vi abbiamo raccontato, il bilancio attuale è di 4.012 decessi e 31.061 contagiati, mentre il totale dei guariti è salito a 22.562 pazienti, +111 rispetto a domenica. +2 ricoverati in terapia intensiva (totale 28), mentre è rimasto invariato il dato dei ricoverati negli altri reparti Covid (totale 517). 2.059 le persone in isolamento domiciliare.

Questo il bilancio dei casi positivi sul territorio riportato da Regione Piemonte: 4.011 Alessandria, 1864 Asti, 1042 Biella, 2829 Cuneo, 2740 Novara, 15.792 Torino, 1316 Vercelli, 1116 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 262 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 89 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE, ICARDI: “DATI INCORAGGIANTI”

Grande soddisfazione in Regione per il bollettino coronavirus del Piemonte di ieri, ma guai ad abbassare la guardia. L’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, ha messo in evidenza: «Non abbiamo decessi e i nuovi contagiati sono appena due, su oltre 1.200 tamponi. Non vuol dire che siamo fuori pericolo e certamente bisogna tenere alta la guardia per non vanificare i risultati fin qui raggiunti. Tuttavia, la situazione è sotto controllo e il nuovo sistema di tracciamento dei contagi nella Fase 2 sta funzionando bene. L’emergenza non è finita, ma si è chiusa finalmente la Fase 1 dell’Unità di crisi, che per più di tre mesi ha richiesto l’impegno e la presenza nella centrale di corso Marche di centinaia di operatori, con turni 24 ore su 24 per presidiare fisicamente il servizio».

In un lungo post su Facebook, Icardi ha poi evidenziato: «Ora L’Unità di crisi resta operativa, ma il lavoro quotidiano di tutte le sue componenti (Assessorato alla Sanità, Aziende sanitarie, Emergenza 118, Sisp, Seremi…) e dei diversi coordinamenti (sanitario, ospedaliero, risorse, flussi, informatico, rsa e laboratori) proseguirà dalle rispettive sedi, assicurando sempre la piena operatività. Una fase di transizione che si concluderà con l’avvio della Fase 3, che vedrà le competenze dell’Unità di crisi confluire nel nuovo Dipartimento regionale di “Malattie e Emergenze Infettive».



© RIPRODUZIONE RISERVATA