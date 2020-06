Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 18 giugno: casi in crescita

Registrato un lieve aumento di casi nel bollettino coronavirus del Piemonte di ieri: +41 contagiati, di cui 27 asintomatici, per un totale di 31.131 casi positivi dall’inizio dell’epidemia. Di questi 41, 9 sono contatti di caso, mentre 17 sono stati registrati nelle Rsa. +8 i decessi, totale di 4.026 morti, di cui 0 registrati nella giornata di mercoledì. Buone notizie per quanto riguarda i guariti: +139 per un totale di 22.894, ai quali vanno aggiunti i 1.826 in via di guarigione. Buone novelle dagli ospedali: -3 ricoverati in terapia intesnvia (25) e -24 ricoverati negli altri reparti Covid (448).

Questo il bilancio dei casi positivi per provincia: 4034 Alessandria, 1867 Asti, 1042 Biella, 2834 Cuneo, 2749 Novara, 15.820 Torino, 1.315 Vercelli, 1118 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 260 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 92 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: RIORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO

Regione Piemonte è al lavoro per riorganizzare il trasporto pubblico in relazione alle nuove esigenze delle aziende e delle scuole, questo il commento dell’assessore Marco Gabusi: «Vogliamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per organizzare un sistema rispondente alle necessità. Crediamo nel potere del dialogo con i protagonisti del cambiamento di paradigma che stiamo vivendo. Non tutti gli abbonamenti saranno rinnovati, non potremo lasciare un autobus o un treno in orari a bassa frequentazione e dovremo rinforzare i servizi su orari nuovi». Il titolare dei Trasporti ha poi messo in risalto: «È importante chiarire che ciò stiamo facendo oggi non è solo una risposta alla situazione emergenziale, ma si tratta di interventi propedeutici al futuro con o senza emergenze sanitarie». Appuntamento alle ore 17.00 per il bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, giovedì 18 giugno 2020…



© RIPRODUZIONE RISERVATA