Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 20 giugno: ricoveri in TI in calo

Il bollettino coronavirus del Piemonte di ieri ha registrato un calo dei nuovi casi positivi, ma anche un leggero rialzo dei decessi. Come vi abbiamo raccontato, venerdì l’Unità di Crisi ha comunicato +7 decessi e +26 contagiati (di cui 21 asintomatici), per un totale aggiornato di 4.039 vittime e 31.188 infettati. I pazienti virologicamente guariti sono 23.347 (+245), ai quali vanno aggiunti 1.624 pazienti in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (-3), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 363 (-349). Le persone in isolamento domiciliare sono 1793.

Questo il bilancio dei casi positivi per provincia riportati da Regione Piemonte: 4041 Alessandria, 1870 Asti, 1042 Biella, 2844 Cuneo, 2765 Novara, 15.832 Torino, 1.318 Vercelli, 1122 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 93 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: INDICI RT 0,56

In attesa del bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, che verrà reso noto dall’Unità di Crisi attorno alle ore 17.00, ieri è stato reso noto l’indice RT sulla diffusione della pandemia in Italia ed il Piemonte deve fare i conti con un leggero rialzo rispetto a sette giorni fa: l’indice è infatti passato da 0,54 a 0,56. Nulla di preoccupante per il momento, considerando che si tratta di uno degli indici più bassi dello Stivale.

Come già messo in risalto nella giornata di ieri, nella Rsa Madonna del Pozzo a San Salvatore Monferrato è stato registrato un nuovo focolaio con 13 casi positivi accertati tra ospiti e operatori socio sanitari. Ansa riporta che sono stati effettuati degli accertamenti da parte dei carabinieri: «Militari del Comando provinciale e dei Nas di Alessandria hanno trascorso l’intero pomeriggio nella struttura per ascoltare medici e responsabili. Ascoltate anche le testimonianze di sei pazienti».



