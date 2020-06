Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 24 giugno: si svuotano le terapie intensive

In deciso calo il trend dell’epidemia in Piemonte, appuntamento alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus di oggi, mercoledì 24 giugno 2020. Ieri sono infatti arrivate altre buone notizie dall’Unità di Crisi regionale: +4 morti, di cui 0 registrati nella giornata di martedì, e +6 casi positivi, di cui 4 persone asintomatiche: bilancio totale di 4.059 decessi e 31.254 contagiati. 104 le nuove guarigioni per un totale di 23.880, alle quali vanno aggiunte i 1.445 pazienti in via di guarigione, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. Giunte delle buone novelle anche per ciò che riguarda la situazione negli ospedali piemontesi: in calo il dato dei ricoverati in terapia intensiva (-1, totale di 18), così come quello dei ricoverati negli altri reparti Covid (-16, totale di 330). 1.522 le persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: LE ULTIME NOTIZIE

Questo il bilancio dei casi positivi per provincia riportato da Regione Piemonte: 4058 Alessandria, 1872 Asti, 1042 Biella, 2849 Cuneo, 2777 Novara, 15.858 Torino, 1319 Vercelli, 1125 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 93 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Questo, invece, il bilancio dei decessi per provincia: 671 Alessandria, 252 Asti, 208 Biella, 393 Cuneo, 357 Novara, 1.792 Torino, 218 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 36 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.+

Da registrare la nuova mobilitazione dei camici bianchi per chiedere maggiore rispetto nei confronti del proprio lavoro. Come riporta il Corriere della Sera, decine di medici si sono radunati in Piazza Castello per chiedere il rafforzamento dell’organizzazione della medicina sul territorio, come testimoniato da Maurizio Bologna della federazione dei medici e dei veterinari. Un altro messaggio destinato all’amministrazione Cirio…



© RIPRODUZIONE RISERVATA