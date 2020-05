Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 7 maggio: il contagio rallenta

Pubblicità

3.247 morti e 27.939 casi positivi: questo il bilancio dell’emergenza sanitaria in Piemonte in attesa del bollettino coronavirus di oggi, giovedì 7 maggio 2020. Ieri sono stati registrati +31 decessi e +165 contagiati, mentre sono arrivate delle ottime notizie dagli ospedali: -5 ricoverati in terapia intensiva e -160 ricoverati negli altri reparti Covid. Calo esponenziale anche di persone in isolamento, -300 solo ieri. Il bilancio dei guariti è salito a 6.891 (+327), ai quali vanno aggiunti i 2.943 pazienti in via di guarigione, ovvero negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia ed in attesa dell’esito del secondo test.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3.622 in provincia di Alessandria, 1.641 in provincia di Asti, 997 in provincia di Biella, 2.587 in provincia di Cuneo, 2.399 in provincia di Novara, 14.116 in provincia di Torino, 1.152 in provincia di Vercelli, 1.068 nel Verbano-Cusio-Ossola, 249 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 108 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: IN CALO MORTI E RICOVERATI

I dati del bollettino coronavirus del Piemonte di oggi saranno molto importanti per capire il trend, con la Regione al lavoro per fare ripartire l’economia. Ieri è stato annunciato lo stanziamento di 10 milioni di euro a fondo perduto per l’innovazione delle PMI. Come evidenziato dall’amministrazione guidata da Alberto Cirio, sarà possibile accedere a due linee di intervento, una dedicata all’emergenza coronavirus ed una riservata all’acquisizione di servizi di supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione.

Ecco la nota della Regione: «Con la prima misura, del valore complessivo pari a un milione di euro, sono disponibili contributi a fondo perduto a copertura del 100% dei costi sostenuti, da 1.500 euro fino ad un massimo di 10.000 euro. Con la seconda linea, del valore di nove milioni di euro, sono previsti invece finanziamenti a fondo perduto da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 200.000 euro, a copertura massima del 70% delle spese ammissibili».



