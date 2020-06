Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 8 giugno: rallenta il contagio

Pubblicità

Appuntamento alle ore 17.30 con il bollettino coronavirus del Piemonte aggiornato ad oggi, lunedì 8 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono arrivate altre buone notizie: +7 vittime (nessuna riferibile a domenica) e +10 casi positivi (di cui 3 nelle Rsa), che hanno portato il bilancio totale a 3.941 morti e 30.855 contagiati. I pazienti guariti sono 20.533, con un balzo di +287, ai quali vanno aggiunti i 2.419 in via di guarigione, ovvero negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia ed in attesa dell’esito del secondo test. +1 ricoverato in terapia intensiva (38), mentre continuano a svuotarsi gli altri reparti Covid, -25 ricoverati solo ieri (659). 3.265 le persone in isolamento domiciliare.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3.966 Alessandria, 1.857 Asti, 1039 Biella, 2.801 Cuneo, 2.723 Novara, 15.700 Torino, 1.309 Vercelli, 1.111 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 88 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Questo, invece, il bilancio dei decessi per Provincia: 649 Alessandria, 238 Asti, 206 Biella, 388 Cuneo, 337 Novara, 1.741 Torino, 215 Vercelli, 127 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: CAOS GARE D’APPALTRO TRUCCATE

Negli ultimi giorni in Piemonte scoppiato il caos delle gare d’appalto truccate per le forniture negli ospedali e l’amministrazione Cirio ha preso posizione con l’assessore Luigi Icardi. Il titolare della Sanità ha spiegato ai microfoni del Corriere della Sera: «Ho creato il settore “Anticorruzione e Vigilanza sui contratti e sulle strutture”: dobbiamo dotarci di un apparato che protegga i soldi dei contribuenti e dissuada chi vuole fare il furbo. Parlo di persone strutturate che siano in grado di operare con tecniche investigative, senza sostituirci alle forze dell’ordine. Il prossimo passo sarà quello di centralizzare il più possibile gli acquisiti. È odioso vedere che si spende di più perché qualcuno ne approfitta». «Non c’è vaccino contro la corruzione», ha spiegato Icardi, che ha poi evidenziato: «Il Piemonte ha un bilancio della sanità che supera gli 8 miliardi. È chiaro che quando girano così tanti soldi il pericolo di corruzione cresce».



