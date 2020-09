Bollettino coronavirus Veneto, dati 11 settembre/ +188 casi e una vittima

E’ venerdì 11 settembre e anche nelle prossime ore scopriremo l’andamento dell’epidemia di coronavirus in Veneto grazie al doppio bollettino emesso dall’Azienda Zero della regione, il primo attorno alle ore 8:00 di questa mattina poi il secondo dopo le 17:00, a chiusura della giornata. Stando agli ultimi dati, quelli di ieri sera, i nuovi contagi da covid-19 in regione sono stati in totale 188, concentrati per la maggior parte in quel di Verona, la provincia che conta appunto più nuovi infetti (50), seguita a ruota da Treviso a quota 49. Sul “gradino più basso del podio” troviamo invece il vicentino con 38 nuovi contagiati. Nel corso della giornata di ieri si è inoltre verificata una nuova vittima, nel padovano. Al momento troviamo in Veneto 2.948 persone affette da coronavirus, per un totale di infezioni dallo scorso 21 febbraio, data di inizio dell’emergenza, pari a 24.434. Le vittime, invece, sono in totale 2.136. Infine il dato dei ricoveri, con 143 pazienti che si trovano in area non critica, mentre nelle terapie intensive troviamo 18 persone, i casi giudicati più seri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, PROSEGUONO I TEST SUL PERSONALE DOCENTE

Intanto anche nel Veneto proseguono i test sierologici e i tamponi sul personale docente, in vista della riapertura delle scuole datata lunedì 14 settembre. Al 9 settembre sono stati in totale 58.558 i lavoratori che si sono sottoposti al test, chiamato anche pungidito proprio perchè consiste in una “punturina” al dito. Al momento i casi di positività presunta riscontrati sono stati 1.120 in totale. Successivamente questi casi sono stati poi sottoposti anche a tampone, e solamente in 3 sono risultati positivi, con una infezione in corso seppur probabilmente asintomatica. “I test sul personale stanno proseguendo con intensità – le parole del presidente del Veneto Luca Zaia in occasione dell’inaugurazione del nuovo ospedale di comunità di Treviso – Il dato è in continuo aggiornamento man mano che ci arrivano gli esiti dei controlli che continuano senza sosta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA