Bollettino coronavirus Veneto, dati 14 luglio/ 420 con il covid in regione

Il bollettino sull’epidemia di coronavirus riguardante la regione Veneto verrà emesso come di consueto nella doppia forma: uno al mattino e uno alla sera, attorno alle ore 17:00. Verranno così aggiornati i dati circa l’epidemia di covid-19 che stano agli ultimi numeri ufficiali conta al momento 420 persone infette in regione, con 30 al momento positive e di questi sono solo 3 quelli in terapia intensiva. Se si contano anche i negativizzati, i ricoveri totali sono 134 di cui 9 in rianimazione. Dal 21 febbraio a ieri sono state dimesse 3.675 persone, mentre le vittime sono attualmente 2.041, di cui 1.436 nelle strutture ospedaliere. Padova con 65 casi su un totale da inizio emergenza di 2.705, è al momento la provincia più infetta della Regione, seguita da Treviso a quota 65, con Vicenza a 48. Verona ne conta 42, Venezia 34, mentre Belluno 20. Chiude come sempre Rovigo a quota un infetto (totale 445 dallo scoppio della pandemia). Nella giornata di ieri si è tenuta una nuova conferenza di Zaia, e durante la chiacchierata dal punto stampa di Venezia, ha parlato anche il dottor Rigoli dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, per illustrare la grande novità dei tamponi rapidi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: I NUOVI TEST RAPIDI

«Abbiamo testato mille tamponi rapidi – le parole del medico in conferenza – e su mille solo uno ha dato come esito un falso positivo che, invece, era negativo. Il tampone rapido va alla ricerca diretta del virus, il test viene successivamente stemperato con delle goccioline in una saponetta. Se il virus c’è si attacca e crea una banda rossa che indica la positività del paziente. Il tutto entro 7 minuti di al massimo dal momento in cui si fa il tampone all’esito del test». Per una dimostrazione “live”, un giornalista si è sottoposto a tampone, e dopo due minuti è arrivata la risposta, “negativo”. «Nelle prossime settimane – ha aggiunto e concluso Rigoli – contiamo di inserirlo nel Piano di sanità pubblica. I test rapidi ci danno una diagnostica rapida a tappeto dei possibili nuovi casi postivi, stiamo pensando di utilizzarli nei pronto soccorso del Veneto».

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: LA CONFERENZA STAMPA DI IERI





