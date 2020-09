Bollettino coronavirus Veneto/ Dati 2 settembre: salgono i ricoveri

Vietato abbassare la guardia: il bollettino coronavirus del Veneto di ieri ha lanciato un nuovo campanello d’allarme, anche se la situazione non è emergenziale. Come vi abbiamo raccontato, martedì sono stati registrati 97 nuovi casi positivi in tutta la Regione, che hanno portato il bilancio totale a 23.026 contagiati dall’inizio della pandemia. Le province più colpite, con boom di nuovi infettati, sono state quelle di Vicenza e di Treviso. Purtroppo anche ieri sono stati annotati dei decessi: +2 morti per un totale di 2.122 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Attenzione al nuovo rialzo di ricoverati negli ospedali del Veneto: +2 ricoverati in terapia intensiva, totale 13 di cui 9 positivi, e +13 pazienti negli altri reparti Covid, totale 150 di cui 69 positivi. Da mettere in risalto la crescita di soggetti attualmente positivi: ieri +73, conto totale di 2.460 casi attivi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus del Veneto di oggi, mercoledì 2 settembre 2020, prosegue senza sosta il dibattito sulla scuola. Come riporta Il Gazzettino, i nodi sono rappresentati da trasporti, maltempo e professori. Niente mascherine e un metro di distanza per quanto riguarda le misure di sicurezza, mentre preoccupano i bus all’80% di capienza e la caccia ai supplenti, ne servono 14.000. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, l’assessore De Berti ha spiegato: «Questo significa che il 20% è destinato a restare a terra dal momento che i 200 milioni per i servizi aggiuntivi promessi dal Governo basteranno sì e no per arrivare a dicembre. In ogni caso le incertezze sono troppe per far quadrare i conti. Mi sono subito confrontata con le aziende e tutte mi hanno evidenziato l’impossibilità di contare sugli introiti degli abbonamenti annuali: a Belluno sono l’80 per cento del totale ma le famiglie non si fidano e non li fanno, a Verona da 70.000 all’anno scenderanno a 40.000 perché tanti genitori preferiscono fare a turno e accompagnare i figli».



