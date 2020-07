Bollettino coronavirus Veneto, dati 21 luglio/ 618 con il covid, 37 ricoverati

E’ martedì 21 luglio e come di consueto l’Azienda Zero della regione Veneto emanerà il bollettino mattutino e poi quello serale in merito all’epidemia di coronavirus, gli ultimi aggiornamenti su casi, guariti, dimessi, pazienti ed eventuali vittime. L’ultima comunicazione, quella di ieri sera dopo le ore 17:00, ha purtroppo confermato il trend in crescita in Veneto, con i nuovi casi al momento registrati in regione che sono 618. 37 i ricoverati negli ospedali con il virus, di cui due in terapia intensiva, mentre, se si prendono in considerazione i pazienti negativizzati, i ricoveri totali sono 120 di cui 7 in rianimazione. Le persone dimesse dallo scorso 21 febbraio sono 3.719, mentre le vittime negli ospedali sono 1.441. Ancora una volta è Padova la provincia più infetta, con i contagi che stanno schizzando verso l’alto: ad oggi sono 188 i positivi in quella zona su un totale di 4.117 da quando è scoppiata l’emergenza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, PALÙ: “L’INDICE RT MISURATO COSÌ NON HA SENSO”

Treviso segue a quota 85, con Venezia a 71, Verona a 53, Vicenza a 48, Belluno a 18 e infine Rovigo a 6. Giorgio Palù, docente emerito all’Università di Padova, già presidente delle Società italiana ed europea di Virologia e consulente di Azienda Zero, non ci sta però a descrivere il Veneto come il nuovo focolaio d’Italia: «Misurare l’Rt, che corrisponde al tasso di contagiosità del virus, in questa fase non ha valore – le parole a IlGazzettino.it – non ha senso soprattutto se le misurazioni si fanno ogni dieci giorni come propone l’Istituto superiore della sanità, è necessario un intervallo di tempo di almeno tre-quattro settimane. Ora è importante misurare in quanti giorni il virus si duplica. E per farlo bisogna individuare i casi incidenti di contagio, risalire ai focolai, capire la pericolosità di questi focolai e poi tracciare tutti i contatti e procedere con l’isolamento». Palù vede gli ospedali svuotarsi, e di conseguenza il carico sui nosocomi è decisamente meno grave rispetto a qualche mese fa: «Ora in tutta Italia le persone in terapia intensiva sono una cinquantina e non le cinquemila dei mesi scorsi, quindi è evidente che l’impatto clinico non è lo stesso che avevamo a febbraio e a marzo. Adesso abbiamo una minore carica virale e ricordiamo che i casi degli ultimi giorni sono quasi tutti asintomatici e nella maggior parte dei casi si tratta di virus di importazione».



