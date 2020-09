Bollettino coronavirus Veneto, dati 22 settembre/ +102 casi e 2 morti in 24 ore

Anche per oggi, martedì 22 settembre, è previsto il doppio bollettino della regione Veneto, per fotografare l’andamento della curva epidemiologica del coronavirus. Come di consueto verrà emesso da Azienda Zero un bollettino nel mattino e poi quello successivo subito dopo le ore 17:00. Stando agli ultimi dati emanati, quelli della serata di ieri, sono 102 i nuovi positivi riscontrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con l’aggiunta di due persone decedute. Le vittime si sono verificate nella provincia di Padova e in quella di Verona. Per quanto riguarda invece le zone dove si sono concentrati i nuovi contagiati, ancora una volta è il trevigiano a farla da padrona, con 37 nuovi positivi segnalati, seguito da Verona a quota 31. Al momento troviamo in Veneto 3.131 persone con il covid-19, mentre in isolamento domiciliare, in quarantena fiduciaria, vi sono 6.894, leggasi i casi lievi di coronavirus e i loro contatti stretti. Infine, per quanto riguarda la situazione dei ricoveri, vi sono 186 persone negli ospedali del Veneto, di cui 127 positive; di queste, 10 sono in terapia intensiva e le restanti 117 invece in area non critica.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, ZAIA “IL COVID CI HA INSEGNATO…”

Intanto nella serata di ieri, attorno alle ore 21:00, è uscito allo scoperto il presidente Luca Zaia, confermatissimo dopo le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Il governatore, che ha surclassato lo sfidante Democratico Lorenzoni, ha parlato anche della questione covid-19 dicendo: «Il coronavirus ci ha segnato e ci stiamo impegnando per superare queste difficoltà – le parole riportate da Il Giornale di Vicenza in data 21 settembre – dopo queste giornate per favore togliete i riflettori dai veneti: abbiamo molte cose da fare. Sono stati giorni difficili quelli legati alla pandemia. Io prima del coronavirus avevo consensi altissimi, non avevo bisogno di questa disgrazia. È la storia che più ha segnato il Veneto». E ancora: «Io ho sempre fatto l’amministratore, se i veneti mi scelgono è perché sanno che non mi distraggo. Tranquillizzo tutti i nostri oppositori, anche se non sono molti. Avremo 5 anni di eccezionale amministrazione, non sarà ordinaria. Porteremo progetti innovativi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA