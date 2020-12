Bollettino coronavirus Veneto/ Dati 27 dicembre: Zaia “3 casi di variante inglese”

Il Veneto resta la regione d’Italia con il maggior numero di contagi, dato confermato anche ieri e che si protrae fin dall’inizio di questa seconda ondata di coronavirus: nel giorno in cui il Vaccine Day europeo giunge anche in Italia, è proprio il territorio veneto a sperare maggiormente in una minor recrudescenza nelle prossime settimane anche dettata dai primi effetti dei vaccini anti-Covid in arrivo da Pfizer e (da inizio gennaio) Moderna.

Nel frattempo il bollettino di Regione Veneto diffuso ieri 26 dicembre riportava ancora una situazione comunque in costante allarme per la diffusione della pandemia: 2523 i nuovi casi segnalati di Covid-19 a fronte di altri 17.720 tamponi processati. 33 le vittime positive al Sars-CoV-2 in 24 ore (5.986 totali da inizio pandemia), con 1.457 nuovi casi “attualmente positivi” in più rispetto al giorno prima. Migliorano i ricoveri, con -22 pazienti nelle corse d’ospedale mentre salgono lievemente le terapie intensive occupate (+5, 389 totali). Sono stati dimessi ieri 83 persone guarite dal Covid, 1033 sono invece i nuovi negativizzati tra Natale e Santo Stefano.

CORONAVIRUS VENETO, IL PUNTO DI ZAIA

Si attendono ovviamente anche per la giornata i nuovi dati del bollettino coronavirus in Veneto, giorno però largamente dedicato all’arrivo dei primi vaccini con la primissima fase di “Vaccine Day” simbolico che vede la supervisione da vicino del Governatore Luca Zaia. Alle 11.30 il Presidente della Regione Veneto sarà all’avvio della campagna vaccinale nell’ospedale “Ca’ Fondello” di Treviso mentre l’assessore ala sanità Manuela Lanzarin sarà alla stessa ora all’ospedale di Bassano: «Domani (oggi, ndr) alle 8 arrivano a Padova gli 875 vaccini. Alle 12 cominciamo le prime vaccinazioni. Poi mi auguro che arrivino le fiale per la vaccinazione di massa che, confermo, sarà volontaria. Da noi c’è l’anagrafe vaccinale, i cittadini saranno chiamati per priorità poi ognuno fa quello che vuole. Deve essere una scelta responsabile, pacifico che al mondo arriverà il passaporto sanitario». Ancora ieri il Governatore Zaia, nel fare il punto sulla situazione attuale del Covid in Veneto, ha annunciato «I nostri laboratori hanno trovato il virus inglese tra 3 dei nostri contagiati. La vigilia di Natale gli studiosi e i ricercatori hanno lavorato e scoperto che la variante inglese è presente anche nella nostra regione. Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non c’entrava niente con quello della prima ondata e nemmeno con quello che circola adesso. Si diceva che le feste e la libertà estiva avevano diffuso il contagio. Il contagio di oggi, dai dati in nostro possesso, non avviene con la mutazione che avevamo questa estate».



