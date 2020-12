Vaccine Day 27 dicembre/ Vaccino Covid Pfizer: chi può vaccinarsi e come

La speranza riparte: dopo una pandemia globale durata quasi un anno in questo 27 dicembre 2020 il Vaccine Day europeo prende il via “simbolicamente” per poi realizzare la vera vaccinazione anti-Covid di massa dall’inizio del 2021 in tutti i Paesi Ue. Con le prime 9.750 dosi del vaccino Pfizer (approvato da Ema e Aifa in tempi record prima di Natale, ndr) i primi italiani verrano vaccinati contemperamento ai “colleghi” europei in tutto il Vecchio Continente.

Le dosi in arrivo dal Belgio sono state consegnate direttamente da Pfizer in un unico punto nazionale, l’Ospedale Spallanzani di Roma nella giornata di Santo Stefano, poi da lì sono state “stoccate” e distribuite dall’Esercito italiano negli altri 20 “hub regionali” e lì a loro volta distribuite nei 300 punti di somministrazione individuate negli scorsi giorni da Governo, Regioni e Comuni. «Non ci saranno corsie preferenziali, arriverà il turno per tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi. Non conserveremo dosi nei nostri magazzini, deve arrivare subito nei luoghi di somministrazione», ha spiegato nell’ultima conferenza stampa prima del Vaccine Day il commissario all’emergenza Domenico Arcuri.

COME FUNZIONA IL PIANO VACCINI

Ad avere il maggior numero di dosi in questo primo giorno “simbolico” – la vera vaccinazione di massa inizierà infatti nei primi giorni di gennaio 2021 – sono la Lombardia (con 1.620 dosi), poi Emilia Romagna (975), Lazio (955), Piemonte (910), Veneto (875), meno dosi invece per Valle d’Aosta (20), Molise (50) e Umbria (85). Nei giorni scorsi è cominciata la formazione del personale con linee guida e istruzioni inviate alle singole Regioni e Ats per poter poi iniziare al meglio la fase di vaccinazione ordinaria prevista forse già dal 30 dicembre e comunque in maniera intensiva dai primi giorni di gennaio: i punti di somministrazione dovranno garantire l’operatività dalle 7 del mattino alle 22 di sera e vedranno via via coinvolte le fasce di popolazione individuate dal Ministero della Salute. Si parte con sanitari (Medici, Infermieri e Oss), poi personale e ospiti delle Rsa, quindi categorie più esposte al Covid-19 per il proprio lavoro e via via fino a coprire, secondo le stime del commissario Arcuri, l’immunità di gregge «in 9 mesi almeno, forniture degli altri vaccini (Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curavac e Sanofi) permettendo». Sono state acquistate per l’Italia 202 milioni di dosi che verranno somministrate gratuitamente e senza obbligo imposto a tutta la popolazione: «la Pfizer ha assicurato che già dal 28 dicembre arriveranno altre 450mila dosi che verranno direttamente dall’azienda portate nei 300 punti di somministrazioni scelte con le Regioni», conclude Arcuri.

CHI SARANNO I PRIMI ITALIANI VACCINATI

Il “V-Day” europeo vedrà l’Italia incaricata di vaccinare le prime 9.750 dosi di vaccino ad altrettanti medici e personale sanitario scelto dal Governo insieme alle Regioni nei giorni scorsi: un’infermiera, un operatore socio-sanitario, una ricercatrice e due medici, sono loro 5 i primissimi che da stamattina alle ore 10 verranno vaccinati allo Spallanzani di Roma. Claudia Alivernini, infermiera dello Spallanzani, sarà la primissima in ordine cronologico a ricevere in Italia la dose di vaccino Pfizer: «Lo dobbiamo, per rispetto, alle persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19 anche tra i miei colleghi, cioè gli operatori sanitari. Un atto d’amore e responsabilità verso chi ha perso la vita e lotta ancora contro il Covid-19», ha spiegato commossa quando ha saputo di essere stata scelta come prima persona in Italia a potersi vaccinare. Tra gli altri che riceveranno subito dopo le dosi di vaccino anti-Covid troviamo diversi ricercatori e medici sparsi in ogni parte d’Italia: Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, Raffaele Bruno, l’infettivologo e “medico del paziente 1” e che lavora al Policlinico San Matteo di Pavia; Gloria Capriati, coordinatrice infermieristiche rianimazione M2, monoblocco Fb/O, Ospedale San Martino; Maria Rosaria Capobianchi, dir. Laboratorio virologia, Istituto malattie infettive, Spallanzani: Mauro Rinaldi. dir. Cardiochirurgia, Le Molinette, Torino; Lidia Delfino, Dirigente medico rianimazione due , Policlinico Bari e Giovanni Perri, dir. Dipartimento clinico malattie infettive, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino.



