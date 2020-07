Bollettino coronavirus Veneto, dati 5 luglio/ 2 casi in più, vittime ferme a 2.023

Nuova giornata e nuovo appuntamento con il bollettino della regione Veneto sull’epidemia del coronavirus. Anche quest’oggi, domenica 5 luglio, verrà fornito il doppio resoconto, al mattino e alla sera, sull’andamento dell’epidemia, che negli ultimi giorni ha destato un po’ di preoccupazione per i focolai creatisi. Stando all’ultima comunicazione, quella delle ore 17:00 di ieri, gli infetti totali da inizio emergenza sono saliti a quota 19.320, il che significa che ne sono stati registrati due in più rispetto alla mattinata di ieri. Scendono di sei unità gli attualmente positivi in regione, passando da 388 a 382, mentre le vittime, altro dato positivo, sono rimaste ferme a quota 2.023, numero invariato. Dal 21 febbraio scorso sono 16.915 le persone negativizzate, mentre negli ospedali troviamo al momento 169 pazienti, di cui solo 16 con il covid. La giornata di ieri è stata scandita da una conferenza stampa a sorpresa del governatore Zaia, che dal punto stampa di Venezia, sede della Protezione Civile, ha aggiornato i giornalisti sulla questione focolai.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, PALÙ: “SITUAZIONE DA ATTENZIONARE”

Sulla vicenda si è espresso anche Giorgio Palù past president delle Società italiana ed europea di virologia, consigliere proprio di Zaia, che parlando ai microfoni dell’agenzia Adnkronos ha affermato: “Sono una quindicina in Veneto i focolai di Covid-19 e bastano due soggetti positivi per fare un focolaio. Poi abbiamo casi di importazione. Ma da giugno ad oggi abbiamo avuto in questa regione una situazione ondulante, con massimo 9 casi. E per fortuna i nuovi infetti non sono pazienti gravi. Ora è cruciale il tracciamento, e in Veneto c’è un ottimo sistema, che ci permette di circoscrivere i contatti nel giro di 24 ore”. Palù ha aggiunto che la situazione merita “attenzione, non allarme. Nessuno ha mai detto che il virus è scomparso: questo è il momento della responsabilità”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO 4 LUGLIO





