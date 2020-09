Bollettino Coronavirus Veneto/ Dati 7 settembre: 16 pazienti in terapia intensiva

In attesa di scoprire i dati contenuti nel nuovo bollettino Coronavirus Veneto, offerto dall’Azienda Zero, i dati visti nell’ultimo aggiornamento di ieri, domenica 6 settembre 2020, mostrano un aumento dei contagi di 179 unità, contro le 207 registrate ventiquattr’ore prima. Il totale dei casi da inizio pandemia in nella regione governata da Luca Zaia ammonta a 23.944 persone contagiate, con il numero degli attualmente positivi che sale invece a 2.939. Non ci sono nuove vittime positive al virus (2.130 da febbraio fino ad oggi), mentre corrispondono a un totale di 3.899 i dimessi dalle strutture ospedaliere da quando è scattata l’emergenza sanitaria nel Belpaese. Ad oggi, sono 18.875 i guariti-negativizzati (+117) e, sul fronte ospedaliero, i pazienti nei reparti Covid-19 del Veneto sono 151 (+1), di cui 79 ancora positivi (gli altri sono negativizzati). In terapia intensiva ci sono 16 pazienti Covid, per un aumento di 3 unità rispetto a sabato: sono però 12 gli effettivamente positivi, gli altri 4 sono negativizzati. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.792, in lieve aumento rispetto alla giornata di sabato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: PROSEGUE LA RACCOLTA FONDI REGIONALE

Fra poche ore saranno rivelati i dati numerici e statistici che andranno a comporre il bollettino Coronavirus Veneto della giornata di oggi, lunedì 7 settembre 2020, ma nel frattempo è d’uopo sottolineare come in tutto il territorio regionale non si plachi l’ondata di solidarietà che ha investito l’apparato sanitario. “Stanno affluendo, con la consueta generosità e senso di solidarietà dei veneti, tante offerte di sostegno al sistema sanitario impegnato nell’immane sforzo di fronteggiare il Coronavirus. Questo è un grande segnale di una comunità coesa: anche questa volta, quando il gioco si fa duro, tutti scendiamo in campo”, ha commentato Zaia sulle pagine del sito internet ufficiale della Regione, ricordando le coordinate bancarie utili per le donazioni: IBAN IT 71 V 02008 02017 000105889030 (Causale: Sostegno Emergenza Coronavirus, intestato a Regione del Veneto). “È bene – ha aggiunto Zaia – che le donazioni vengano dirottate su un unico conto corrente che ho fatto istituire e del quale, come per Vaia, vi renderemo conto puntualmente e con la massima trasparenza. Grazie a tutti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA