Elisa Toffoli/ Tour tra musica e solidarietà: “Incassi devoluti a…” (Techetechetè)

Puntata a… tema regionale quella di stasera di “Techetechetè”, l’oramai consueto contenitore di video-frammenti e amarcord di Rai 1: infatti, come anticipato sui canali social della trasmissione che pesca a piene mani dagli sconfinati archivi del servizio pubblico, dalle 20.30 (a cura di Carlo Posio) i riflettori si accenderanno sugli artisti e attori originari del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. E tra i vari Ivana Spagna, Lino Toffolo & co., dalla preview si nota come ci sarà spazio anche per Elisa Toffoli, meglio nota dai suoi fan semplicemente come Elisa: la 43enne cantautrice originaria di Trieste è tornata in pista assieme a quella che chiama la sua “crew” con una serie di concerti agostani che si sono tenuti negli scorsi giorni e che questa sera la vedranno protagonista anche in quel di Villa Bertelli, a Forte dei Marmi (Lucca). E questo mini-tour (che avrà poi anche una coda a settembre) di Elisa aveva fatto molto parlare di sé al momento dell’annuncio sia perché marcava un primo, timido ritorno alla normalità dopo il lockdown e la sospensione degli eventi dal vivo, sia perché la cantante non aveva dimenticato quella che in fondo è la sua seconda famiglia annunciando che gli incassi del concerto sarebbero andati interamente a tecnici e musicisti che lavorano con lei, anche per aiutarli in un momento difficile.

ELISA TOFFOLI AI “SEAT MUSIC AWARDS 2020”

Infatti, come aveva spiegato in quella circostanza Elisa, una vera ripresa della concertistica dal vivo ci sarà solamente nel 2021 e questo piccolo gesto non è passato inosservato: intanto, in attesa dell’esibizione di questa sera che andrà in scena parallelamente alla puntata di “Techetechetè” dedicata agli artisti friulani, la 43enne ha fatto sapere attraverso le proprie pagine social che sarà anche lei nel parterre di protagonisti dei SEAT Music Awards 2020, la kermesse che si terrà nell’incantevole e suggestiva cornice dell’Arena di Verona. L’evento, che sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai 1 il 2 e il 5 settembre prossimi, rappresenterà anch’esso una sorta di ritorno alla normalità per il mondo della musica e non a caso sarà idealmente dedicato a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo che stanno dietro le quinte. In questo modo, in una ideale prosecuzione dell’iniziativa agostana di Elisa, i SEAT Musica Awards 2020 saranno non solo i classici “Premi della Musica” italiana ma qualcosa in più e proporranno pure un’originale forma di distanziamento sociale col pubblico collocato al centro e che avrà una visuale a 360 gradi dello show in programma all’Anfiteatro.





