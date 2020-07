Bollettino coronavirus Veneto/ Dati oggi 8 luglio: Zaia “Governo inasprisca sanzioni”

In attesa del nuovo bollettino coronavirus di oggi 8 luglio, la situazione della Regione Veneto in merito all’evoluzione della pandemia è in lieve peggioramento rispetto alla scorsa settimana: sono 10 le vittime registrate ieri (di cui 2 morti in giornata e 8 emersi da calcoli precedenti), +14 i contagi calcolati dal bollettino regionale e 10 persone ancora ricoverate nelle terapie intensive regionali. I contagiati totali salgono così a 19.341 da inizio emergenza, di cui però solo 385 attualmente positivi: il numero totale delle vittime sale invece drammaticamente a 2.034, mentre sul fronte guariti da segnalare i 16.922 totali. Sono infine 17 le persone ricoverate con sintomi e 366 in isolamento domiciliare: a chiudere il bollettino di ieri si aggiungono anche i 9,422 nuovi tamponi che fanno salire il dato totale a 1.023.657 da inizio emergenza in quel di Vo Euganeo.

BOLLETTINO VENETO: IL PUNTO DI ZAIA

Secondo il punto tenuto ieri dal Presidente Luca Zaia, intervistato fuori dalla Regione veneto, il nodo ora da affrontate è sempre lo stesso – oltre alla continua battaglia anti-Covid 19 – ovvero le sanzioni eventuali per chi contravviene alle regole della nuova ordinanza. Secondo il Presidente bisogna portare al penale l’isolamento fiduciario della persona anche qual ora sia negativa: al momento è prevista la multa di 1000 euro ma per Zaia deve essere il Governo eventualmente ad inasprire le sanzioni. In merito al ricovero coatto invece, il Governatore in accordo con il Ministro della Salute Roberto Speranza spinge per trovare una modalità rafforzata – non si esclude un decreto ad hoc – per poter fare in modo che i sanitari siano gli unici a decidere riguardo l’isolamento fiduciario presso la residenza o il ricovero se il contagiato malato fosse grave. Chiosa finale sugli arrivi dall’estero: per Zaia «se un italiano dovesse rientrare dall’America la prima cosa da fare sarebbe quella di auto isolarsi e di segnalare la sua presenza e condizione all’Ulss».



© RIPRODUZIONE RISERVATA