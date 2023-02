Bollettino Covid Italia 10 febbraio/ Report settimana: meno restrizioni in ospedale?

E’ atteso nel pomeriggio odierno, come ogni venerdì, il nuovo bollettino covid dell’Italia, il classico report che da qualche mese a questa parte è divenuto settimanale e non più giornaliero L’appuntamento è fissato come sempre a dopo le ore 14:00 quando appunto scopriremo come sarà evoluta la curva dei contagi, che nell’ultimo periodo sta registrando una deflessione, a conferma di come l’emergenza di qualche tempo fa sia solo un triste ricordo.

Prima di scoprire i nuovi dati andiamo a rivedere brevemente i numeri di sette giorni fa, il bollettino covid Italia del 3 febbraio, quando i nuovi contagi, relativamente alla settimana 27 gennaio-2 febbraio, erano stati 33.042, in calo del 13.4% rispetto alla rilevazione precedente. Purtroppo si continuano a registrare morti, altri 439 decessi, e dato quest’ultimo in crescita del 27.2% rispetto alla settimana precedente. Il tasso di positività è sceso al 5.5%, meno 0.8 punti percentuali, mentre i tamponi erano stati 595.539, il 2.2 per cento in meno.

BOLLETTINO COVID ITALIA 10 FEBBRAIO: PIU’ VISITE NEGLI OSPEDALI?

Una situazione quindi sotto controllo quella del bollettino covid Italia di sette giorni fa, che pensiamo possa ripetersi anche per oggi, ed è per questo che il ministro della salute Schillaci starebbe pensando ad un ulteriore allentamento delle misure di restrizioni, attualmente presenti negli ospedali e nelle Rsa. Molte regioni come ad esempio Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, stanno già iniziando ad “allargare le maglie” a seconda del reparto ospedaliero, di conseguenza è ipotizzabile che a breve arrivi una misura ad hoc che uniformi la penisola.

L’obiettivo, è cercare di far tornare i parenti nelle stanze dei malati, tenendo conto di quanto sia importante la presenza di un proprio caro nei momenti di difficoltà. In molti reparti può entrare solo un congiunto e a volte neanche tutti i giorni, di conseguenza il governo sta cercando di capire come poter togliere questo vincolo. La speranza è che si possa tornare alla normalità quanto prima anche nelle strutture ospedaliere.











