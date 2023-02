Bollettino Covid Italia 3 febbraio/ Dati settimanali: 33.042 nuovi casi. 439 decessi

Bollettino Covid, i dati della settimana

Come accade ormai da ottobre ogni settimana, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino con i numeri aggiornati riguardo il Covid-19 in Italia. Nella settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio, si sono registrati 33.042 nuovi casi di Covid-19: sono in calo del 13,4% rispetto alla settimana precedente. Negli ultimi 7 giorni si sono registrati 439 decessi, in crescita del 27,2% rispetto alla settimana precedente.

Il bollettino Covid che monitora la situazione epidemiologica da Covid-19 mostra che è il lieve calo il tasso di positività per Covid-19 nell’ultima settimana: in questa settimana è al 5,5%, con 0,8 punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente. Nell’ultima settimana sono stati effettuati 595.539 tamponi, il 2,2% in meno rispetto alla settimana precedente.

Bollettino Covid, il monitoraggio Iss

Nella giornata di oggi è stato pubblicato non solo il bollettino Covid ma anche il report del monitoraggio Iss. La discesa dei casi Covid prosegue: l’incidenza è scesa a 58 casi ogni 100.000 abitanti rispetto ai 65 della precedente rilevazione. Scende anche l’occupazione dei letti in terapie intensive: a livello nazionale il tasso è all’1,8% rispetto al 2,1% della scorsa settimana. Sono meno anche i pazienti in Area non critica: il numero si attesta al 5,8 rispetto al 6,4% della settimana precedente. Diminuisce anche l’indice Rt, ora allo 0,68 rispetto allo 0,73 della settimana passata.

Nel rapporto Iss si legge inoltre che c’è una Regione/PA classificata a rischio alto ai sensi del DM del 30 aprile 2020, per molteplici allerte di resilienza, ossia la provincia autonoma di Bolzano. Due sono invece le regioni a rischio moderato: la Puglia e la Toscana. Le altre diciotto sono classificate a rischio basso. Dieci Regioni/PA riportano almeno una allerta di resilienza mentre sei molteplici allerte di resilienza.











