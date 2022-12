BOLLETTINO COVID MINISTERO SALUTE 23 DICEMBRE/ Report settimanale: ricoveri in calo

ATTESI I NUOVI DEL BOLLETTINO COVID: IL REPORT DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Come ormai da tradizione al venerdì, è atteso il nuovo bollettino settimanale Covid diffuso dal Ministero della Salute che raccoglie i dati aggregati sulla pandemia giunti da ogni Regione nel corso della settimana appena trascorsa. Come però evidenziano i freschi dati Iss e del report FIASO, la situazione sia sul fronte contagi che ricoveri vede miglioramenti netti rispetto anche solo ad un mese fa. Osservando i dati pubblicati una settimana fa emergeva come fossero 174.652 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 9 al 15 dicembre 2022 mentre il dato sulle vittime saliva di ulteriori 719 decessi in 7 giorni.

Il tasso di positività del Covid-19 una settimana fa era dato in calo rispetto al trend precedente: -1,6%, con dato generale al 16% (rispetto al 17,6% della settimana ancora indietro). Secondo i nuovi dati invece arrivati oggi dalla Cabina di regia del Ministero della Salute sul monitoraggio Iss, si scopre che il calo del contagio Covid è pari a quello sui ricoveri: Rt a 0.91 (invece che 0.98), incidenza a 233 casi su 100mila abitanti (invece che 296), posti occupati in terapia intensiva al 3,2% (invece che 3,3%) e infine ricoveri ordinari calano al 13,7% (dal 14,8% della precedente settimana).

BOLLETTINO COVID E NUOVE REGOLE SUGLI OSPEDALI: PARLA IL MINISTRO DELLA SALUTE

In attesa dunque dei nuovi dati del bollettino Covid del Ministero della Salute – il report settimanale di norma viene diffuso dopo le ore 14 ogni venerdì, oggi 23 dicembre compreso – concentriamoci un attimo sulle prossime novità che saranno introdotte dal Governo in tema di sicurezza Covid. Una delle poche regole infatti che rimarrà con la proroga dettata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, riguarda l’obbligo di mascherine anti-Covid in ospedali e Rsa. La norma è in scadenza al 31 dicembre 2022 ma verrà certamente prorogata almeno fino ai primi mesi del 2023: l’annuncio lo ha dato due giorni fa all’Adnkronos Live il Ministro Schillaci.

«L’obbligo di indossare le mascherine in ospedali, strutture sanitarie e Rsa, in scadenza il 31 dicembre, sarà riprorogato, almeno fino a primavera», spiega il titolare della Sanità, sottolineando con polemica le accuse fatte al suo operato in questi primi mesi al Governo. «Una delle poche cose che mi ha un po’ infastidito da quando sono diventato ministro – afferma Schillaci – è che qualcuno ha scritto, e continua ancora oggi a farlo, che volevamo togliere questo obbligo e poi ci abbiamo ripensato. Non ci abbiamo mai ripensato. Non abbiamo tolto l’obbligo – rimarca ancora il Ministro – e lo riprorogheremo: indossare le mascherine in ospedale è una forma di rispetto verso i pazienti più deboli». Le stesse polemiche erano state lanciate contro il Ministero dopo aver abolito il bollettino Covid giornaliero, a vantaggio di quello settimanale: si diceva che in questo modo non si avrebbe avuto “contezza” della gravità della pandemia. Visto però lo stato attuale dell’emergenza e i numeri sempre più in calo, la scelta fatta fino ad ora anche in termini di comunicazione sembra pagare.











