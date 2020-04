Bollettino Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video: dati 30 aprile su coroanvirus

Pubblicità

I numeri dell’emergenza coronavirus nella Regione Lombardia segnano un costante miglioramento da giorni. Lo evidenzia l’assessore al Welfare Giulio Gallera in occasione dell’ultimo bollettino fornito nella tradizionale conferenza stampa. I malati in terapia intensiva sono 634, 21 in meno di martedì, mentre quelli ricoverati in altri reparti Covid sono diminuiti di 160, arrivando a 7.120. All’inizio del mese invece erano oltre 12mila. La pressione sul sistema sanitario è diminuita notevolmente. Così come sono diminuiti i contagi, che pure si registrano giornalmente. I nuovi positivi sono risultati 786, un centinaio in meno rispetto al giorno prima, quando però erano stati processati molti meno tamponi. Invece ieri i laboratori ingaggiati dalla Regione Lombardia hanno prodotto l’esito di 14.472 tamponi. Come evidenzia Il Giorno, non ne sono mai stati processati così tanti in un giorno in oltre due mesi di questa emergenza coronavirus. Ma ci sono ancora i morti: 104 decessi che portano le vittime del virus a 13.679.

BOLLETTINO LOMBARDIA: FONTANA SPINGE PER RIAPERTURE

«Solo il 5,4 per cento dei test ha svelato il contagio», ha precisato Giulio Gallera, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia. Oggi i numeri verranno aggiornati col nuovo bollettino, fornito in concomitanza della conferenza stampa e poi commentato durante la diretta video streaming trasmessa sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online e il canale YouTube di Regione Lombardia. Intanto il governatore Attilio Fontana ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ad altri governatori del centrodestra, per chiedere «regole precise e sicure che valgano per tutti». L’obiettivo è di permettere di aprire alle attività che sono in grado di garantirle. «In questo modo saremo più simili a Germania o Svizzera». Secondo Fontana, alle Regioni sono state tolte «molte prerogative decisionali», ha spiegato alla Stampa. «Le abbiamo accettate per senso di responsabilità ma ora che non siamo più nell’emergenza bisogna tornare al riparto delle competenze stato e regioni».

