Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video: dati 23 aprile coronavirus

Pubblicità

Sono 69.092 le persone risultate positive al coronavirus nella Regione Lombardia. Sono 1.161 in più rispetto a martedì, ma va considerato il fattore tamponi. Ne sono stati fatti più del doppio infatti rispetto al giorno prima. Di queste persone sono decedute 12.740 persone, quindi sono stati registrati nel bollettino di ieri 161 morti in più rispetto a martedì, quando erano state segnalate 203 vittime. Ma crescono i guariti e dimessi: 1.147 messi, per un totale di 42.820. Per quanto riguarda invece i ricoveri in ospedale, parliamo di 9.692 persone, quindi c’è un calo di 113 persone, con un trend in tal senso che va avanti da 18 giorni. In terapia intensiva sono ricoverate 817 persone: in questo caso il calo è di 34 pazienti. I numeri verranno aggiornati nella conferenza stampa di oggi della Regione Lombardia. Ci sarà il nuovo bollettino, previsto tra le 17 e le 17.30, comunicato in diretta tv attraverso i canali all news e in video streaming grazie alla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online e il canale YouTube della Regione Lombardia.

Pubblicità

BOLLETTINO LOMBARDIA: “NO ZONA ROSSA A MILANO”

La provincia più colpita dal coronavirus nella Regione Lombardia è quella di Milano. I casi sono infatti saliti a 17mila per i nuovi 480 casi. Milano città registra come riportato nel bollettino 7.116 casi (+161). Qualcuno ha ipotizzato l’istituzione di una zona rossa a Milano, ipotesi che però l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha respinto. «Nei pronto soccorso ci vanno sempre meno persone con sintomi Covid e in forma piu leggera». E poi ha aggiunto: «Il polso della situazione negli ospedali non ci riporta quel dato di criticità da giustificare la zona rossa per Milano». Sono diverse però le fotografie che si possono scattare sulla diffusione del coronavirus qui. Dove il contagio è giunto più in ritardo, si è diffuso invece in maniera più omogenea, secondo le cifre ufficiali, con percentuali per abitanti che oscillano intorno all’1% dei residenti. Ma non mancano le eccezioni, come il Milanese. D’altra parte, i malati stanno aumentando dove è esplosa la crisi delle Rsa e sono cresciuti i tamponi.

CONFERENZA STAMPA LOMBARDIA DEL 22 APRILE 2020