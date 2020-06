Bollettino Piemonte 28 giugno/ Dati coronavirus: il trend migliorato in Fase 3

In attesa dei nuovi dati in arrivo oggi pomeriggio dalla Regione Piemonte, l’ultimo bollettino sull’andamento del coronavirus nell’ex “sorvegliato speciale” del Covid può certamente far sorridere il Governatore Cirio e l’intera popolazione. Dopo settimane assai difficili, il trend degli ultimi giorni conferma una diminuzione della pandemia: ieri l’Unità di Crisi ha comunicato 3 nuovi decessi in Piemonte con totale salito fino a 4.080. Sono invece +11 i nuovi contagi (sui 31.322 totali) così suddivisi su base provinciale: 4063 Alessandria, 1874 Asti, 1046 Biella, 2855 Cuneo, 2788 Novara, 15.880 Torino, 1321Vercelli, 1138 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi (i restanti 96, specifica il bollettino della Regione Piemonte, sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione). Sono invece aumentato di 140 i nuovi guariti dal Covid (su 24.474 a livello regionale), mentre 1.265 sono ancora “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica.

CORONAVIRUS PIEMONTE: IL TREND MIGLIORATO IN FASE 3

Fronte ospedali, il bollettino coronavirus di ieri vede ancora 12 persone in terapia intensiva (-2), 303 in reparti Covid (-4) e 1188 in isolamento domiciliare mentre i tamponi processati finora sono 408.836, di cui 224.151 risultati negativi. Da Regione più sorvegliata solo poche settimane fa, il Piemonte è decisamente migliorato nell’andamento epidemiologico in questa fase 3 facendo decisamente meglio di Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. L’indice Rt monitorato dall’Iss venerdì scorso considera il Piemonte a 0,69, più alto dello 0,58 di 7 giorni prima ma pur sempre sotto il livello di allerta nazionale. Il rischio resta basso in tutte le province anche se vanno ricordati gli 11 mini-focolai presenti sul territorio: finora sotto allerta restano quelli della Rsa di San Salvatore Monferrato (dove però i contagiati sono aumentati) e il focolaio individuato dai servizi sanitari del Verbano-Cusio-Ossola dove 13 casi di coronavirus sono riconducibili ai lavoratori frontalieri impiegati in Svizzera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA