Bollettino Protezione Civile 3 maggio/ Dati coronavirus su contagi, decessi e guariti

È atteso sempre per le ore 18 il nuovo bollettino coronavirus della Protezione Civile, senza più conferenza stampa ormai (restano quelle del sabato e martedì con Arcuri e del venerdì con Brusaferro e gli esperti dell’ISS) ma con tutti i dati sull’andamento del contagio da Covid-19 in tutta Italia. La giornata di ieri ha visto purtroppo ancora 474 morti, con un totale dall’inizio della pandemia di 28.710 vite spezzate dal tremendo Sars-CoV-2. Il dato va detto che è stato “falsato”, come spiegato ieri da Repubblica, per la comunicazione di 282 morti extraospedalieri che sono avvenuti ad aprile ma sono stati registrati solo nella giornata di sabato (molti di questi in Lombardia).

Resta un numero complessivo purtroppo alto e una guardia che ancora non può essere “abbassata” specie nel rispetto del corretto distanziamento fisico negli inevitabili contatti dei prossimi giorni. Le persone attualmente positive diminuiscono però, il che è sempre un ottimo segnale: sono -239 nelle ultime 24 ore, quindi in totale 100.704. I casi totali sono invece 209.328 dall’inizio della pandemia, a fronte di 2.108.837 tamponi in tutta Italia: ricoverati sono al momento 17.357 (-212), di cui 1.539 in terapia intensiva (-39).

CORONAVIRUS, IL PUNTO DEL PREMIER CONTE

A chiudere il bollettino coronavirus pubblicato ieri dalla Protezione Civile il dato sui guariti (79.914, +1665 rispetto a venerdì) e i contagi nelle singole Regioni: 36.667 attualmente positivi in Lombardia, 15.719 in Piemonte, 9.323 in Emilia-Romagna, 7.431 in Veneto, 5.365 in Toscana, 3.598 in Liguria, 4.452 nel Lazio, 3.205 nelle Marche, 2.721 in Campania, 1.282 nella Provincia autonoma di Trento, 2.954 in Puglia, 2.186 in Sicilia, 1.109 in Friuli Venezia Giulia, 1.879 in Abruzzo, 703 nella Provincia autonoma di Bolzano, 196 in Umbria, 730 in Sardegna, 98 in Valle d’Aosta, 713 in Calabria, 191 in Basilicata e 182 in Molise.

In una intervista a “La Stampa” questa mattina il Premier Conte ha tracciato il punto sul contagio alla vigilia della Fase 2 in partenza domani: «Nei giorni scorsi il Ministro Speranza ha adottato il provvedimento che definisce le soglie-allarme. E’ uno strumento fondamentale della strategia di contenimento del contagio per la fase 2. Se nei prossimi giorni avremo risultati positivi potremo anche valutare di anticipare alcune riaperture, venendo incontro ad alcune specifiche richieste delle Regioni. Ma una cosa è riaprire sulla base di verifiche agganciate ad accurati parametri che tengano conto dell’andamento epidemiologico, altra cosa è farlo in base a iniziative estemporanee».





