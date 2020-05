Protezione civile bollettino 2 maggio/ Video conferenza stampa Arcuri: mascherine e..

Pubblicità

Arrivano dati confortanti dal bollettino della Protezione civile, ma i dati sull’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia verranno aggiornati oggi. Niente conferenza stampa, visto che ormai è stato deciso di procedere senza, ma nuovi aggiornamenti con i dati relativi alle ultime 24 ore. Il nuovo bollettino verrà, dunque, fornito dalla Protezione civile alle 18 circa. Dalla sede del Dipartimento però oggi è intervenuto Domenico Arcuri, commissario all’emergenza, il quale ha parlato in vista dell’inizio della Fase 2, «ancora più difficile», perché dovremo convivere col virus. «Inizia il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durerà e come finirà», ha spiegato nella conferenza stampa odierna. Inoltre, ha parlato degli accordi raggiunti con farmacie, parafarmacie, Confcommercio e Federdistribuzione, per il quale da lunedì saranno in vendita mascherine chirurgiche a 50 centesimi, al netto dell’Iva, in 50mila punti vendita, uno ogni 1.200 abitanti. Ma da metà mese la distribuzione aumenterà, anche perché si valuta un’intesa con l’Associazione tabaccai.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE E CONFERENZA STAMPA ARCURI

Mascherine, igiene personale e distanziamento sociale sono le tre armi a disposizione per ora degli italiani per combattere il coronavirus. «Non abbassiamo la guardia, vi imploro, ricordiamoci che il virus si diffonde solo tramite contagio, e il contagio avviene se una persona ne contagia un’altra», ha dichiarato Domenico Arcuri nella conferenza stampa di oggi dalla sede della Protezione civile. Nel frattempo, è cominciata la produzione di mascherine con le macchine italiane, mentre lunedì cominceranno i test sierologici su 150mila italiani. Intanto si attende il nuovo bollettino della Protezione civile sul coronavirus in Italia. Gli ultimi dati a disposizione ci dicono che i casi sono 207.428, numero che comprende anche guariti e deceduti. Di questi, 100.943 sono i contagiati attuali, mentre i guariti sono 78.249 (2.304 nelle ultime 24 ore). Il totale delle vittime invece è di 28.236, con 269 morti registrati ieri. Ma numeri importanti sono anche quelli che certificano una riduzione della pressione sul sistema sanitario nazionale.

