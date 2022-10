Bollettino vaccini Covid 12 ottobre 2022/ La quarta dose cresce dell’80%

Il bollettino dei vaccini per il covid di oggi, 12 ottobre

Come di consueto dall’inizio della campagna vaccinale per l’emergenza pandemica scaturita dal coronavirus, in mattinata attorno alle 6 è stato aggiornato il bollettino dei vaccini per il covid inoculati nelle ultime 24 ore. In generale, nell’ultimo periodo sembra che la campagna stia iniziando timidamente a riprendersi dopo un’estate che ha fatto registrare numeri veramente esigui di vaccinazioni giornaliere, forse anche a causa della risalita dei contagi a cui stiamo assistendo ultimamente.

Comunque sia, il bollettino dei vaccini per il covid della giornata di oggi, mercoledì 12 ottobre, registra un totale di 141.073.471 dosi inoculate, che rappresentano un aumento di circa 45mila dosi rispetto a ieri (nella quale il totale era fermo a 141.028.497). Crescono sempre timidamente le prime due dosi, che comunque hanno già raggiunto il 91,56% e il 90,18% della popolazione, quindi difficilmente aumenteranno ulteriormente. La terza dose, invece, ha raggiunto l’84,25% della popolazione (5mila dosi in più di ieri). Corre, infine, la quarta dose nel bollettino dei vaccini per il covid, inoculata ad un totale del 18,73% della popolazione, che corrisponde a 3.581.242 dosi complessive.

Bollettino vaccini covid: quarta dose cresce dell’80%

Insomma, il bollettino dei vaccini per il covid sembra lasciar supporre un aumento delle inoculazioni che, probabilmente, nei prossimi giorni cresceranno ulteriormente. Forse questo è dovuto alla ripresa della vita di tutti i giorni dopo l’estate e all’arrivo della stagione fredda, circostanze che, “aggravate” dall’eliminazione della mascherina in ogni suo utilizzo (fuorché negli ospedali), sembrano starci portando verso una nuova onda o ondata di coronavirus.

Inoltre, stando a quanto segnalato dal Sole 24 Ore, si tratterebbe di un aumento sostanziale ed importante quello certificato dal bollettino dei vaccini per il covid nell’ambito della quarta dose. Traducendolo in numeri complessivi, infatti, in appena 7 giorni le quarte dosi inoculate sono quasi raddoppiate, certificando un aumento dell’80%. Si parla di circa 25mila dosi in media al giorno, rispetto alla media di 15mila della scorsa settimana, ma prima di cantare vittoria è importante considerare anche che attualmente gli over 60 e i fragili che devono ancora richiedere la quarta dose sono quasi 14 milioni. Si tratta, comunque, di una crescita importante che fa ben sperare sul fatto che nei prossimi giorni sarà ancora maggiore.

