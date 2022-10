Bollettino vaccini Covid 11 ottobre 2022/ Ministero pensa al ritorno di mascherine?

BOLLETTINO VACCINI COVID 11 OTTOBRE: I DATI DELLA CAMPAGNA VACCINALE

È già disponibile il nuovo bollettino vaccini contro il Covid del Ministero della Salute, riferito a oggi martedì 11 ottobre. Il report segna un deciso +36.000 di dosi somministrate nelle ultime 24 ore, un aumento significativo che, come vedremo tra pochissimo, è trainato soprattutto dalle dosi booster. In totale sono state somministrate 141.028.497 dosi di vaccino contro il Covid dall’inizio della campagna di immunizzazione. Aumentano di poche centinaia i numeri di chi ha ricevuto almeno una dose: in totale sono 49.435.871, cioè il 91,56% dei cittadini italiani con più di 12 anni di età. Incremento ancora più contenuto tra chi ha invece completato il ciclo primario con due dosi: 48.693.763 italiani, il 90,18% degli over 12. Aggiungendo quasi un milione di guariti, il 93,26% degli italiani over 12 possiede l’immunizzazione di base contro il Coronavirus.

Resta sostanzialmente costante il numero di italiani che ha ricevuto il primo booster: 40.183.990, val e a dire l’84,24% della platea di cittadini idonei, una percentuale che si discosta di poco da quelle annotate nel bollettino vaccini degli scorsi giorni, considerando anche i 2,2 milioni di guariti dopo la seconda dose, possiamo dire che sono 42.435.013 gli italiani immunizzati con tre dosi (88,96% della popolazione idonea).

BOLLETTINO VACCINI COVID 11 OTTOBRE: IL DOCUMENTO DEL MINISTERO IN CASO DI PEGGIORAMENTO DELL’EPIDEMIA

Come siamo abituati a notare, il vero motore trainante della campagna vaccinale è la somministrazione della quarta dose. Come si legge nel bollettino vaccini contro il Covid di oggi, la percentuale di soggetti idonei che hanno già ricevuto il secondo booster è passata da 18,35% di ieri al 18,52% di oggi, martedì 11 ottobre. A oggi, sono 3.541.133 i soggetti, tra fragili, immunocompromessi e over 60, a cui è stata somministrata anche la quarta dose. Con quasi 2 milioni di guariti dopo la terza dose, sono 5.350.072 milioni gli italiani equipaggiati con quattro dosi (27,98% della platea).

Il 30 settembre il Ministero della Salute ha stilato una bozza di circolare che mette in campo alcune misure di contenimento del Covid, un documento che potrebbe essere adattato in base all'andamento dei contagi. La mascherina "potrà essere una prima opzione per limitare la trasmissione nella comunità nel caso in cui si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico" in base a quanto si legge, uno scenario in cui "si potrà valutare l'adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti".











