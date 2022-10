Bollettino vaccini Covid 13 ottobre 2022/ 40.000 quarte dose in 24 ore

Bollettino vaccini Covid: i numeri di oggi

Nuovo appuntamento con il bollettino dei vaccini Covid della giornata di oggi, giovedì 13 ottobre. Oggi il bollettino pubblicato dal Governo Italiano come ogni mattina parla di 141.117.816 nuove inoculazioni a fronte delle 141.073.471 dosi inoculate nella giornata di ieri. La differenza è dunque di 44.345, di cui quasi tutte quarte dosi. Infatti, se a ieri il totale delle quarte dosi era di 3.581.242, oggi sono invece 3.621.125. Dunque c’è una differenza di 39.883 nuove inoculazioni per quanto riguarda la seconda dose booster.

Vaccini, Pfizer ammette: “nessun test per stop a contagi”/ “Nessuno ce lo ha chiesto”

Delle 141.117.816 dosi totali, sono 141.117.816 le persone con almeno una dose ossia il 91.56% delle persone over 12. Le persone che hanno invece completato il ciclo vaccinale sono 48.694.352. 40.192.156 si sono sottoposte alla terza dose, ossia l’84,25% delle persone over 12. Sono invece, come abbiamo già visto, 3.621.125 le persone che hanno scelto di sottoporsi alla quarta dose.

Giovanni Di Perri: "Ok vaccino Covid e antinfluenzale insieme"/ "Bisogna proteggersi"

Bassetti: “Virus diverso grazie alla vaccinazione”

Nella serata di martedì, Matteo Bassetti, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, ha parlato della situazione del Covid-19 in Italia: “La situazione è quella di un virus molto contagioso. Chi sta male, vuol dire che probabilmente ha mal di gola, la voce che va via, febbre… Probabilmente ci siamo dimenticati di cosa voleva dire avere l’influenza prima che arrivasse il covid”.

Gran parte del merito, secondo Matteo Bassetti, è del vaccino: “Oggi il covid è una malattia profondamente diversa che non da fortunatamente più quelle forme gravi salvo in alcune situazioni, e se siamo qui è grazie da una parte alla vaccinazione, dall’altra alle guarigioni e dall’altra al fatto che la variante omicron è meno aggressiva rispetto alle varianti precedenti”.

Bollettino vaccini Covid 10 ottobre 2022/ In partenza la campagna antinfluenzale

© RIPRODUZIONE RISERVATA