Bollettino vaccini Covid 7 ottobre/ +45mila inoculazioni in 24 ore

Come d’abitudine, nella mattinata di oggi, venerdì 7 ottobre, è stato aggiornato del Ministero della Salute il bollettino dei vaccini per il covid, con il numero complessivo di inoculazioni avvenute nelle ultime 24 ore. In generale, in questo ultimo periodo sembra che la campagna vaccinale stia timidamente riprendendo ad ingranare, anche se gli esperti si dicono piuttosto preoccupati in vista della prossima ondata di covid, il cui spettro si allarga di giorno in giorno.

Comunque, il bollettino dei vaccini per il covid di oggi ha raggiunto un totale di 140.923.913 dosi inoculate, circa 45 mila in più di ieri (che erano a quota 140.878.375). Rimangono, come sempre, stabili le prime due dosi che sono attualmente state fatte dal 91,56% e dal 90,18% della popolazione. La terza dose registra, invece, un totale di 40.173.977 inoculazioni, che rappresentano l’84,22% della popolazione. Infine, la maggior parte delle dosi registrate dal bollettino dei vaccini per il covid, riguardano le quarte dosi, che salgono a 3.447.930 inoculazioni (appena il 18,03% della popolazione, nonostante recentemente il secondo booster sia stato offerto anche agli over 12, oltre che agli over 60).

Tra le tante consuetudini a cui ci siamo abituati in due anni di pandemia, tra bollettino dei vaccini per il covid, bollettini sui contagi, report ministeriali, emerge anche l’importante lavoro svolto dalla fondazione Gimbe, che monitora settimanalmente l’andamento generale del virus sul nostro territorio. A parlare, in merito ai dati raccolti, è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, che sottolinea come “per la terza settimana consecutiva si registra un incremento dei nuovi casi”. Si tratta, insomma, di una “netta ripresa della circolazione virale” che riguarda il territorio italiano.

Questa circolazione, secondo Cartabellotta, “sta già facendo sentire i suoi effetti sui ricoveri in area medica e, in misura minore, in terapia intensiva”. Mentre, come attesta il bollettino dei vaccini per il covid, per Cartabellotta sono due le cose preoccupanti: “la campagna vaccinale è sostanzialmente ferma, la copertura della quarta dose per anziani e fragili non decolla, la stagione influenzale è in arrivo e sui messi pubblici si è detto addio all’obbligo di mascherina”. Ad inquietare ancora di più Cartabellotta, però, è un altro aspetto: “l’assenza di un piano di preparazione per la stagione autunno-inverno”.











