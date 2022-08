Bollettino vaccini covid oggi 1 agosto/ 139.6 milioni di dosi somministrate

E’ stato diramato poco fa il nuovo bollettino vaccini covid di oggi, 1 agosto 2022. Puntuale come sempre poco dopo le ore 6:00 il ministero della salute ha emesso tutti gli ultimi aggiornamenti in merito alla campagna vaccinale di massa in Italia, a cominciare dal totale di dosi somministrate nel nostro Paese, numero che oggi si è portato a quota 139.6 milioni, con un incremento di circa 50/100mila dosi rispetto al totale comunicato nel bollettino vaccini covid di ieri. Le quarte dosi sono oggi giunte a quota 1.78, mentre il primo booster, la cosiddetta terza dose, oggi ha raggiunto la quota di 39.9 milioni, esattamente l’83.8 per cento del totale delle persone vaccinabili.

Per quanto riguarda gli italiani immunizzati, ovvero, coloro che hanno completato il primo ciclo vaccinale, quindi che hanno ricevuto prima e seconda dose di Pfizer, Moderna o Astrazeneca, o eventualmente il monodose di Johnson & Johnson, il dato segna oggi quota 48.6 milioni, ovvero, il 90 per cento del totale della platea. Infine uno sguardo alle dosi di vaccino consegnate in Italia, leggasi 142.1 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 1 AGOSTO: IL COMMENTO DI RAPPUOLI

E a proposito di vaccini anti covid, nella giornata di ieri è uscito allo scoperto Rino Rappuoli, responsabile scientifico della multinazionale farmaceutica Gsk, reduce dall’incontro con Ashish Jha, coordinatore della risposta al Covid per gli Stati Uniti. Intervistato nella giornata di ieri dai microfoni di Repubblica ha spiegato: “I vaccini attuali non riescono a prevenire i contagi. Proteggono solo per 2-3 mesi, poi il livello degli anticorpi si abbassa”, perché “vengono iniettati” generando un “livello di anticorpi alto nel sangue, ma non nelle mucose di naso e gola, dove il virus entra nell’organismo”.

Secondo Rappuoli è quindi necessario “creare vaccini nuovi”, ma “non ci sono più i finanziamenti”. Per l’esperto c’è bisogno di “vaccini completamente nuovi, capaci di proteggerci non solo dalle varianti di Sars-Cov2, ma anche da tutti gli altri Coronavirus. Penso poi a vaccini che blocchino il virus nelle mucose di naso e gola, per prevenire le infezioni. Potrebbero essere assunti per bocca, spray nasali o cerotti con minuscoli aghi”.











