Bollettino vaccini covid oggi 1 luglio/ 51.5 mln di dosi inoculate, immuni a 18.7

Ecco il bollettino vaccini covid di oggi, giovedì 1 luglio 2021, primo giorno del mese e primo report vaccinale. Il ministero, attorno alle ore 6:00 di stamattina, ha comunicato tutti i nuovi dati sulla campagna di vaccinazione, che vede fino ad oggi la somministrazione di 51.5 milioni di dosi, dato che è cresciuto in 24 ore di 500mila unità rispetto a ieri (qui il bollettino di mercoledì). Un ottimo risultato raggiunto in poco più di sei mesi, così come fa ben sperare anche il numero di immunizzati, ad oggi 18.7 milioni, un dato che corrisponde al 34.6% della popolazione vaccinabile over 12 d’Italia.

L’Italia sta quindi continuando a macinare vaccinazioni, nonostante i recenti intoppi susseguenti lo stop di AstraZeneca agli Under 60, e ad oggi ha somministrato più del 90% delle dosi consegnante nel Belpaese dalle multinazionali farmaceutiche, un totale di 58.8 milioni, di cui 40.9 milioni di Pfizer, 5.4 milioni di Moderna, 10.4 di VaxZevria, ex AstraZeneca, e infine 2 milioni di Johnson & Johnson.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 1 LUGLIO: MANTOVANI SUL GREEN PASS

E a proposito di vaccini, in questi giorni si sta dibattendo sul Green Pass e sulla possibilità di cambiarlo alla luce della pericolosità della Variante Delta, che sembra bucare la prima dose (la protezione si ha solo dopo aver completato il ciclo). A riguardo il professor Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano, parlando con la Stampa ha ammesso: “Con la variante Delta il Green Pass va dato dopo due dosi di vaccino e ai guariti con una dose. La Delta è la quarta variante che preoccupa, ma ce ne sono state tante e altre ne arriveranno. Bisogna prepararsi”.

Mantovani ha inoltre spiegato: ″I vaccini sono come la cintura di sicurezza in auto: non è che perché l’abbiamo allora passiamo col rosso o superiamo i limiti. Mascherina e distanza non vanno dimenticati, ma usati quando servono. Riguardo la variante Delta, come Paese siamo in ritardo, perché manca un programma nazionale di sequenziamento delle varianti con studi di funzione per capire se e quanto siano pericolosi. Abbiamo un nemico che cambia e non possiamo non conoscerlo”.



