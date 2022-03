Bollettino vaccini covid oggi 10 marzo/ 49.2 milioni di italiani con almeno una dose

Scopriamo il nuovo bollettino vaccini covid di oggi, giovedì 10 marzo 2022. Il report è stato reso pubblico come sempre questa mattina dopo le ore 6:00 e ancora una volta conferma il rallentamento della campagna di vaccinazione. Un risvolto prevedibile tenendo conto che la quasi totalità degli italiani ha ricevuto il vaccino e che la quarta ondata sta via-via-scemando. In ogni caso, il numero totale di dosi somministrate è salito ad oggi a quota 134.8 milioni, per un incremento di circa 100mila inoculazioni rispetto al bollettino di ieri.

Le terze dosi, invece, sono arrivate a 37.9 milioni, mentre gli italiani immunizzati, che sono quindi coperti con le prime due dosi di vaccino, sono saliti ad un totale di 48.3 milioni, pari all’89.5 per cento della platea di vaccinabili. Crescono leggermente rispetto a ieri anche i nostri connazionali che hanno ricevuto almeno una dose, ad oggi 49.2 milioni, infine, in merito alle dosi consegnate, il totale è stato aggiornato a quota 141.9.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 10 MARZO: BASSETTI SUL VACCINO AI PROFUGHI UCRAINI

E nella giornata di ieri il professor Matteo Bassetti è tornato a invocare la vaccinazione per i rifugiati ucraini che vengono accolti in Italia: “Ben vengano i profughi ma si dovranno vaccinare”, ha detto ai microfoni del quotidiano Libero. “Non è una questione legata unicamente al Covid – ha proseguito il primario di malattie infettive della clinica San Martino di Genova – gli ucraini sono poco vaccinati anche perla poliomielite o per il morbillo. Il Sars-cov2 rappresenta solo la punta dell’iceberg”.

Poi ha spiegato: “Chi entra in Italia entra a far parte di una comunità che ha norme e obblighi. Se vale per noi perché non dovrebbe valere per i rifugiati? Idem per i bimbi: i nostri devono farsi la punturina contro il morbillo per andare a scuola. La stessa legge, cioè la Legge Lorenzin, dovrebbe valere per i bimbi ucraini ospitati a Milano o Verona o Firenze”. La speranza del prof è che l’Europa abbia un occhio di riguardo: “i virus non si fermano alla dogana”.

