Bollettino vaccini covid oggi 12 ottobre/ 343mila terze dosi già somministrate

Ecco il nuovo bollettino vaccini covid della giornata odierna, martedì 12 ottobre 2021. Il nuovo report, aggiornato poco dopo le ore 6:00 di stamane dal ministero della salute e dall’Iss, l’istituto superiore di sanità, segnala un totale di persone immunizzate, quelle ciò che hanno già completato il ciclo vaccinale con due dosi o la monodose di Johnson & Johnson, a quota 43.3 milioni, numero pari all’80.2 per cento del totale della popolazione vaccinabile over 12. In merito alle dosi totali somministrate il totale ha invece toccato quota 86.4 milioni, in crescita rispetto al bollettino di ieri (che potete leggere qui), di circa 200mila somministrazioni.

Per quanto riguarda il dato delle terze dosi, questo è salito a quota 343.508 (4.5 per cento della platea), mentre, a livello di farmaci consegnati nel nostro paese dal 27 dicembre 2020 ad oggi, si registra un totale di 99.7 milioni, di cui la stragrande maggioranza a firma Pfizer/BioNTech, leggasi 71 di dosi, poi ben distaccati gli altri farmaci targati Moderna, AstraZeneca e Janssen.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 12 OTTOBRE: IL COMMENTO DI CARTABELLOTTA

Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto Nino Cartabellotta, il presidente della Fondazione Gimbe, che da quasi due anni ormai si sta occupando dell’analisi dei dati legati alla pandemia di covid, e che nelle scorse ore ha fatto il punto sui lavoratori non vaccinati. Numeri significativi alla luce del fatto che fra tre giorni, il prossimo 15 ottobre, entrerà in vigore il green pass obbligatorio per tutti i lavoratori.

“Noi oggi abbiamo raggiunto una percentuale importante di vaccinati – sono le parole rilasciate dal presidente del tink tank milanese, così come riportato da SkyTg24.it – forse anche inimmaginabili fino a qualche mese fa. Bisogna però anche tenere conto che oggi abbiamo 8,4 milioni di italiani over 12 che non hanno fatto nemmeno una dose, tra questi ci sono 4-5 milioni in età lavorativa”.

