Bollettino vaccini covid oggi 14 gennaio/ 89.4% italiani con almeno una dose

E’ giunto il momento di scoprire assieme il nuovo aggiornamento sulla campagna di vaccinazione anti covid in Italia, il bollettino vaccini di oggi, venerdì 14 gennaio 2022. Puntuale stamane è arrivato l’update da parte del ministero della salute e dell’istituto superiore di sanità, a cominciare dal numero di dosi totali somministrate, leggasi 118.3 milioni, per un aumento rispetto al bollettino di ieri di circa 600mila unità.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 gennaio/ Positività 16.7%, +4 in T.I.

Per quanto riguarda il numero di terze dosi, invece, il dato aggiornato segna oggi quota 25.4 milioni, mentre gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose sono in totale 48.4 milioni, una percentuale pari all’89.4 per cento del totale dei vaccinabili del nostro Paese. Cresce, anche se di poco, il numero di italiani immunizzati, oggi a quota 46.7 milioni, mentre, per quanto riguarda il numero di dosi consegnate in totale dal 27 dicembre 2020 ad oggi, il dato aggiornato segna quota 121.1 milioni, di cui 82 milioni solo di Pfizer/BioNTech.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 gennaio/ Più di 140mila morti per covid

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 14 GENNAIO: IL PUNTO DI CARTABELLOTTA

Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il professor Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, per il consueto bollettino settimanale sui casi covid. “Le elevate coperture vaccinali – ha spiegato – ammortizzano in maniera rilevante l’impatto della circolazione virale sui servizi ospedalieri. Tuttavia, l’enorme quantità di nuovi casi in continua crescita sta progressivamente saturando gli ospedali sia perché “incontra” una popolazione suscettibile troppo numerosa (2,2 milioni di 0-4 anni non vaccinabili, 8,6 milioni di non vaccinati e oltre 15 milioni in attesa della terza dose) sia, in misura minore, per i fenomeni di escape immunitario della variante omicron”.

BASTA REPORT COVID?/ "I dati aiutano, ma devono essere trasparenti e comprensibili"

Quindi ha aggiunto e concluso, in chiusura del report: “Ci troviamo in una fase estremamente critica della pandemia in cui distorte narrative ottimistiche appannano l’insufficienza delle misure per rallentare la curva dei contagi e sottovalutano i rischi per la salute delle persone e per l’economia del Paese”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA