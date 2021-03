Bollettino vaccini Covid oggi 14 marzo/ “Reazioni avverse? Serve test sierologico”

Si rinnova il consueto e tradizionale appuntamento con l’aggiornamento sulla campagna vaccinale, per mezzo del nuovo bollettino vaccini Covid di oggi, domenica 14 marzo 2021. Stando a quanto si legge sul sito del Governo, con le statistiche risalenti alle 6.01 di stamane, sono 6.610.347 le dosi somministrate fino a questo momento in Italia, mentre 1.968.796 sono le persone che hanno già ricevuto la doppia dose, compresa quella di richiamo, e possono pertanto ritenersi immuni. In totale, in Italia sono state consegnate 7.891.990 dosi di sieri, di cui 5.202.990 di Pfizer/BioNTech, 2.196.000 di AstraZeneca e 493mila di Moderna.

PIANO VACCINI, 500K AL GIORNO/ Come funziona, linee guida: 80% vaccinati a settembre

Sono 4.022.645 le donne che hanno già ricevuto il vaccino anti-Covid, contro i 2.587.702 uomini, mentre gli operatori sanitari e sociosanitari vaccinati sono saliti a quota 2.704.026. Seguono gli over 80, a quota 1.555.013, con 1.082.419 unità di personale non sanitario a cui è stata inoculata almeno una dose. Continua a crescere anche il dato del personale scolastico vaccinato, ad oggi 610.305 unità, mentre le forze armate che hanno ricevuto il siero sono ad oggi 184.219. Infine, sono 474.365 gli ospiti presso le strutture residenziali vaccinati.

Vaccino AstraZeneca, Galli: "Lo farei"/ "6 morti improvvise? Eventi attesi"

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 14 MARZO, REAZIONI? “FENOMENO ADE”

Dopo avere appreso i dati che compongono il nuovo bollettino Covid di oggi, domenica 14 marzo, sulle colonne di Dagospia è intervenuto il professor Fabrizio Salvucci, chirurgo cardiologo presso la Fondazione IRCCS del Policlinico San Matteo di Pavia, il quale ha provato a dare una risposta alle reazioni avverse al vaccino, in alcuni casi letali. Queste dipenderebbero dall’aver contratto il virus in precedenza e dall’avere dunque sviluppato anticorpi naturali: “Bisogna essere molto attenti allo svilupparsi del fenomeno ADE – spiega il medico –. Si tratta di un’amplificazione infiammatoria della risposta derivata dagli anticorpi. Quindi un’infiammazione dovuta agli anticorpi e aumentata in maniera esponenziale, ovvero quando si ha riproduzione di anticorpi su un substrato che gli anticorpi li ha già”. Come evitare, pertanto, qualsiasi rischio per la propria salute: “Molti professori – asserisce Salvucci – stanno consigliando di fare prima il test sierologico. Bisogna essere certi di non aver avuto un contatto con il virus e di non avere anticorpi, altrimenti si rischia il fenomeno ADE. L’esito del sierologico quantitativo va attentamente visionato dal medico in caso di positività”.

LEGGI ANCHE:

Bollettino Coronavirus Lombardia dati 14 marzo/ Folla a Milano, Questura interviene

© RIPRODUZIONE RISERVATA