Bollettino vaccini covid oggi 13 marzo/ 6.4 milioni di dosi somministrate

Facciamo il punto sulla campagna vaccinale di oggi, sabato 13 marzo 2021, con il nuovo bollettino vaccini covid aggiornato. Stando a quanto si legge sul sito del governo, con i numeri alle ore 6:01 di stamane, sono 6.4 milioni le dosi somministrate in Italia, mentre 1.9 milioni sono le persone che hanno già ricevuto la doppia dose, compresa quella di richiamo. In totale in Italia sono state consegnate 7.207.990 di sieri, di cui 5.2 milioni di Pfizer/BioNTech, 1.5 di AstraZeneca, e 493mila firmate Moderna.

Sono 3.9 milioni le donne che hanno già fatto il vaccino anti covid contro i 2.5 milioni di uomini, mentre gli operatori sanitari e sociosanitari vaccinati sono saliti a quota 2.6 milioni. Seguono gli over 80 a quasi quota 1.5 milioni, con un milione invece di unità di personale non sanitario. Continua a salire anche il numero delle persone vaccinate nelle scuole, ad oggi 570mila, mentre le forze armate che hanno ricevuto il siero sono ad oggi 178mila.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 13 MARZO, PREGLIASCO: “NESSUN PERICOLO”

Intanto negli scorsi giorni è scoppiato il caso AstraZeneca a seguito della morte del militare avvenuta dopo il vaccino. I principali organi preposti hanno fatto sapere immediatamente che non vi è alcuna connessione fra il vaccino e il decesso, come specificato ieri anche da Rezza, direttore della Prevenzione al Ministero della Salute, e come ribadito dal professor Pregliasco, dell’istituto Galeazzi di Milano nonché membro della task force Lombardia: “E’ ciò che succede normalmente – ha detto a Radio Cusano Campus riferendosi al lotto di vaccini ritirato – se qualunque cittadino va sul sito dell’Aifa nota che quasi ogni giorno viene ritirato un lotto di un farmaco. Questo non è un ritiro, è una sospensione cautelativa a fronte di un’osservazione che non è di causa-effetto e i già i primi dati sembrano escludere un nesso causa-effetto”. Quindi ha aggiunto: “Ci sono stati 3 decessi in Sicilia su un lotto da approfondire: è comprensibile la sofferenza dei familiari, giustissimo quindi approfondire questa situazione che però raccontata come denuncia di omicidio colposo anche nei confronti del vaccinatore inquieta. Ad oggi non ci sono controindicazioni e non si immagina una correlazione tra vaccino e trombosi. Chi si è vaccinato con quel lotto può stare tranquillo, al momento non c’è bisogno di fare particolari approfondimenti su tutti i vaccinati”.



