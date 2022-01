Bollettino vaccini covid oggi 15 gennaio/ 89.8% di italiani con almeno una dose

Ecco il bollettino vaccini covid di oggi, sabato 15 gennaio, il consueto aggiornamento mattutino delle ore 6:00, che attualizza appunto alla data odierna tutti i numeri di questa straordinaria campagna vaccinale anti covid, scattata in Italia il 27 dicembre del 2020, poco più di un anno fa. Partiamo dal numero principale, quello relativo al numero totale di dosi somministrate nel nostro Paese, ad oggi ben 119.1 milioni, dato aumentato rispetto al report di ieri di circa 800mila unità.

Il numero delle terze dosi, i richiami, si è invece portato a quota 26 milioni, mentre il dato relativo agli italiani che hanno ricevuto almeno una dose segna oggi 48.5 milioni, il che significa che l’89.8 per cento dell’intera popolazione italiana è in procinto di essere immunizzata. E a proposito degli immunizzati, ad oggi sono 46.8 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, mentre, per quanto riguarda le dosi consegnate, il totale è salito a quota 121.1 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 15 GENNAIO: IL COMMENTO DI MARINO, PFIZER

E a proposito di vaccini anti covid, ieri è uscita allo scoperto Valentina Marino, direttore medico di Pfizer, secondo cui è ipotizzabile un richiamo ogni anno dopo il booster, la terza dose. Parlando con i colleghi de La Stampa, ha spiegato: “Omicron è la variante del virus con la più alta contagiosità finora. Sulla severità non si possono ancora fare valutazioni reali, perché colpisce sia una popolazione vaccinata sia non vaccinata. E rispetto alla sua capacità di sfuggire al vaccino stiamo ancora studiando. L’impressione è che la protezione con due e, ancora meglio, tre dosi funzioni bene contro la malattia grave”.

Quindi ha aggiunto: “L’ipotesi principale è che la pandemia diventi un’epidemia e richieda un richiamo all’anno per alcune categorie. Ci sono poi la speranza che il virus scompaia e la preoccupazione che muti richiedendo un aggiornamento del vaccino». E a proposito di Omicron, è in lavorazione il vaccino aggiornato: “Lo studio darà i primi risultati a marzo e se dimostrasse che l’aggiornamento fosse efficace andrebbe poi valutato dalle autorità regolatorie»”

