Bollettino vaccini covid oggi 16 marzo/ 6.8 milioni di dosi somministrate

Il bollettino vaccini covid di oggi 16 marzo, aggiornato alle ore 6:01 di questa mattina, segnala il superamento di quota 6.8 milioni di dosi somministrate in tutta Italia, per l’esattezza 6.853.263. Gli immunizzati, quelli che hanno ricevuto già entrambe le dosi, sono invece poco più di due milioni, precisamente 2.054.625. In totale è stato distribuito il 79.7% dei vaccini consegnati, leggasi 8.597.500 (5.908.500 Pfizer/BioNTech, 493.000 Moderna e 2.196.000 AstraZeneca).

Le donne che hanno ricevuto la dose sono 4.1 milioni, mentre gli uomini sono 2.6, e di questi 2.7 milioni sono operatori sanitari e sociosanitari. Salgono invece a quota 1.6 milioni gli over 80 che fino ad oggi hanno ricevuto il vaccino, seguiti da 1.090.392 unità di personale non sanitario. I dipendenti delle scuole sono invece a quota 655mila, con 484mila ospiti delle residenze per anziani. A completare il quadro dei vaccinati, i 190mila fra donne e uomini del personale delle forze armate.

BOLLETTINO VACCINI COVID 16 MARZO, GILESTRO: “ASTRAZENECA SICURO”

In merito ai vaccini la notizia delle ultime ore resta senza dubbio la decisione dell’Aifa, di sospendere il vaccino AstraZeneca dopo che in numerose altre nazioni dell’Unione Europea si era deciso di bloccare il siero. Da più parti comunque si sottolinea la sicurezza del vaccino anglo-svedese, a cominciare da Giorgio Gilestro, professore associato di neurobiologia all’Imperial College di Londra, che parlando ai microfoni di Skytg24 ha spiegato: “Richiamare un lotto può succedere, è normale. Fermare la vaccinazione con tutti gli altri lotti no”. Fra le ultime nazioni a sospendere AstraZeneca anche il Lussemburgo, che ha fatto sapere attraverso una nota ufficiale del proprio governo: “A seguito della decisione di diversi stati membri dell’Unione Europea, tra cui Francia e Germania, di sospendere temporaneamente la vaccinazione con il vaccino Covid-19 AstraZeneca, il Lussemburgo ha deciso di seguire questa decisione. Si tratta di una misura precauzionale, in attesa dei risultati dei test dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema)”.

